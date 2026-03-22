Iran đáp trả gắt sau khi ông Trump đưa ra tối hậu thư về eo biển Hormuz

Tuyên bố do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Iran đưa ra với nội dung: "Chúng tôi nhắc lại, nếu kẻ thù tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, chúng tôi sẽ tấn công tất cả cơ sở hạ tầng điện lực và thông tin cũng như trung tâm công nghệ và nhà máy khử muối thuộc sở hữu của Mỹ ở Trung Đông".

Lời cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa phá hủy một số nhà máy điện ở Iran nếu Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ.

Tàu chở hàng di chuyển trên Vịnh Ba Tư hướng tới eo biển Hormuz. (Ảnh: AP)

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz, không có bất kỳ lời đe doạ nào, trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất".

Đây là lần đầu tiên ông Trump đưa ra tối hậu thư đe dọa nhắm vào hạ tầng điện của Iran. Trước đó, ông tuyên bố các cuộc không kích của Mỹ chỉ nhắm vào cơ sở tên lửa, hạt nhân cùng mục tiêu quân sự và hệ thống chỉ huy, lãnh đạo của Iran.

Sau khi Mỹ, Israel phát động cuộc tấn công vào Iran hôm 28/2, Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả, buộc nhiều quốc gia phụ thuộc vào tuyến vận tải này phải gấp rút tìm tuyến thay thế và sử dụng nguồn dự trữ. Sự gián đoạn nguồn cung từ vùng Vịnh khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, dẫn đến nguy cơ lạm phát trên diện rộng nếu chiến sự kéo dài.

Tình trạng căng thẳng ở eo biển Hormuz đẩy giá dầu thô tăng vọt với giá dầu Brent tăng hơn 50% trong tháng qua và hiện ở mức hơn 105 USD/thùng. Nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu xung đột tiếp tục leo thang và lan rộng, nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể gia tăng, kéo theo những hệ lụy khó lường đối với an ninh khu vực và kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, Iran đang xây dựng cơ chế kiểm tra và cấp phép mới đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu chỉ được phép lưu thông trong phạm vi “hành lang an toàn” sau khi được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chấp thuận.