Hiện trường tan hoang sau loạt tên lửa Iran dội xuống gần cơ sở hạt nhân Israel

Chủ Nhật, 22/03/2026 19:44:01 +07:00

(VTC News) - Tên lửa Iran lần đầu xuyên thủng lưới phòng không Israel, đánh trúng khu vực gần cơ sở hạt nhân then chốt.

Tên lửa Iran ngày 21/3 đánh trúng hai khu dân cư miền Nam Israel, phá huỷ nhiều công trình, khiến hàng chục người bị thương gần trung tâm hạt nhân trọng yếu. (Ảnh: Reuters)

Quân đội Israel cho biết không thể đánh chặn các tên lửa đã đánh trúng hai thành phố Dimona và Arad ở miền Nam. Đây là lần đầu tiên tên lửa Iran xuyên thủng hệ thống phòng không Israel tại khu vực xung quanh cơ sở hạt nhân. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế Israel cho biết ít nhất 180 người bị thương trong các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm vào thành phố Dimona và khu vực Arad lân cận ở miền Nam. (Ảnh: AP)

Israel được cho là quốc gia duy nhất ở Trung Đông sở hữu vũ khí hạt nhân. (Ảnh: AP)

Dimona nằm cách trung tâm nghiên cứu hạt nhân khoảng 20 km về phía tây, trong khi Arad cách khoảng 35 km về phía bắc. (Ảnh: EPA)

Thủ tướng Benjamin Netanyahu gọi các cuộc tấn công của Iran là một “buổi tối khó khăn” đối với Israel. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết trên X rằng chưa nhận được báo cáo về thiệt hại tại cơ sở của Israel cũng như không ghi nhận mức phóng xạ bất thường. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh từ trên cao cho thấy thiệt hại sau một đêm Iran tấn công Dimona. (Ảnh: Roei Kastro/Reuters)

Diễm Châu(Nguồn: Al Jazeera)
