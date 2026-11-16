Xôn xao tin đồn iPhone tự động bật trạng thái 'Hiến tạng'

(VTC News) -

Thời gian gần đây, mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều bài đăng bày tỏ sự hoang mang khi chủ tài khoản phát hiện mục “Hiến tạng” trong phần ID y tế trên iPhone hiển thị ở trạng thái “Có” và cho rằng thiết bị tự động bật mà không có sự đồng ý từ người dùng. Những bài viết này thu hút lượng tương tác lớn, kéo theo tâm lý lo ngại rằng hệ điều hành iOS tự ý thay đổi thiết lập cá nhân mà chủ máy không hay biết.

Không có chuyện iPhone tự ý chỉnh sửa dữ liệu

Dưới góc độ kỹ thuật, ID y tế (Medical ID trên iOS, tương tự tính năng Thông tin khẩn cấp trên Android) là một hồ sơ sức khỏe số tích hợp sẵn trong điện thoại. Công cụ này giúp lưu trữ thông tin sinh tồn quan trọng như nhóm máu, tiền sử dị ứng, thuốc đang sử dụng, bệnh lý nền và số điện thoại người thân (số liên hệ khẩn cấp), cho phép lực lượng cứu hộ truy cập trực tiếp từ màn hình khóa nếu chủ máy gặp tai nạn để kịp thời có phương án ứng cứu hoặc liên hệ người nhà để thông báo tình trạng của chủ máy.

Nhận định về làn sóng chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, anh Lê Công Minh Khôi - người sáng lập kênh đánh giá công nghệ “Khôi Ngọng” - cho rằng đây có thể là chiêu thức tạo nội dung gây chú ý để tăng tương tác từ một số tài khoản bán hàng hoặc người dùng trên mạng xã hội.

Bài đăng thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng đang gây hiểu lầm cho người dùng.

Theo anh Minh Khôi, trên mọi thiết bị iPhone xuất xưởng hay thiết lập mới, tùy chọn “Hiến tạng” trong ứng dụng Sức khỏe luôn được Apple để ở trạng thái mặc định là “Chưa đặt”. Để chuyển sang trạng thái “Có”, bắt buộc phải có tác động thủ công từ chính chủ máy hoặc người khác từng cầm thiết bị ở trạng thái đã mở khóa. Do vậy, thông tin cho rằng điện thoại tự động kích hoạt tính năng này là “hoàn toàn vô căn cứ”. Dù ở trạng thái “Có”, ghi chú trên iPhone cũng không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.

Một chuyên gia công nghệ khuyến cáo người dùng cần giữ sự tỉnh táo trước những thông tin chưa kiểm chứng. Người này nhấn mạnh ô “Hiến tạng” trong ID y tế không phải là văn bản đăng ký pháp lý mà chỉ đóng vai trò như một dòng ghi chú nhanh dành cho đội ngũ y bác sĩ cấp cứu.

Bên cạnh đó, tính năng liên kết đăng ký hiến tạng trực tiếp qua ứng dụng Sức khỏe của Apple hiện chỉ khả dụng tại thị trường Mỹ. Ở Việt Nam, việc hiển thị trạng thái “Có” trên điện thoại không làm phát sinh bất kỳ ràng buộc pháp lý nào đối với người sở hữu thiết bị.

Theo quy định hiện hành trong nước, công dân có nguyện vọng hiến mô, tạng sau khi qua đời phải trực tiếp làm đơn đăng ký, nộp bản sao căn cước công dân cùng hồ sơ liên quan tại cơ sở y tế đủ điều kiện hoặc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để được cấp thẻ xác nhận. Thậm chí, ngay cả khi đã được cấp thẻ, việc thực hiện vẫn cần có sự đồng thuận từ phía gia đình người hiến. Vì vậy, người dùng iPhone tại Việt Nam có thể tùy ý chuyển đổi qua lại giữa “Có”, “Không” hoặc “Chưa đặt” bất cứ lúc nào mà không gặp rủi ro nào.

ID y tế là một tính năng hữu ích để đội ngũ y tế sớm có phương án sơ cứu khi chủ máy gặp nạn.

Cách kiểm tra và thiết lập ID y tế chuẩn xác trên iPhone

Thay vì lo lắng về những tin đồn thất thiệt, người dùng nên tận dụng đúng chức năng của ID y tế để bảo vệ an toàn cho bản thân trong tình huống khẩn cấp theo quy trình sau: