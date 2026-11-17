(VTC News) -

iPhone Duo đổi mới vẫn nứt màn hình sau chưa đầy 24 giờ

Mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple, iPhone Duo, tiếp tục gặp phản ánh về độ bền màn hình trong, ngay cả sau khi khách hàng được đổi thiết bị mới. Đáng chú ý, một người dùng cho biết chiếc máy thay thế bị lỗi tương tự chỉ sau chưa đầy 24 giờ sử dụng.

Trên diễn đàn Reddit, chủ sở hữu này cho biết cả hai thiết bị đều xuất hiện hư hỏng ở góc dưới bên phải màn hình trong, kèm một đường sọc điểm ảnh chết theo chiều dọc và hiện tượng nổi bọt dọc nếp gấp.

Một trường hợp khác cũng phản ánh chiếc iPhone Duo đổi trả bị vỡ màn hình trong khi mở máy, chỉ 3 ngày sau khi nhận thiết bị mới.

Apple từng thừa nhận tình trạng nứt màn hình gần bản lề và hướng dẫn khách hàng liên hệ AppleCare để đổi máy. Tuy nhiên, nguyên nhân vẫn chưa được xác định.

Hai cuộc kiểm tra tháo rời thiết bị từng đặt nghi vấn về cơ chế bản lề và áp lực lên tấm nền dẻo nhưng chưa đưa ra kết luận. Với giá khởi điểm 2.000 USD, sự cố tiếp tục đặt ra câu hỏi về độ bền của sản phẩm. Hiện chưa có số liệu đáng tin cậy về quy mô thiết bị bị ảnh hưởng.

Honor thử nghiệm smartphone màn hình 7 inch, pin 13.500 mAh

Honor được cho là đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm smartphone trang bị viên pin có dung lượng khoảng 13.500 mAh. Viên pin này dự kiến không dành cho dòng flagship mà được trang bị trên một mẫu smartphone tầm trung sắp ra mắt, sở hữu màn hình kích thước 7 inch.

Trước đó, Honor cũng từng được nhắc đến với kế hoạch thử nghiệm pin 15.000 mAh.

Dung lượng pin mới cho thấy hướng phát triển của hãng trong thời gian qua. Honor Power ra mắt tháng 4/2025 với pin 8.000 mAh. Đến tháng 1/2026, Honor Power2 nâng dung lượng lên 10.080 mAh, hỗ trợ sạc có dây 80W và sạc ngược có dây 27W, trong khi thân máy dày 7,98 mm.

Tiếp đó, dòng Honor WIN có pin 10.000 mAh và sạc 100W, Honor X80 Pro Max cũng lần lượt ra mắt trong tháng 6 với pin 11.000 mAh. Hiện tốc độ sạc, trọng lượng và thời điểm trình làng mẫu máy mới chưa được tiết lộ.

Honor cũng được cho là đang lên kế hoạch phát triển viên pin lớn hơn trong năm 2027.

Philips Evnia đưa màn hình gaming 540Hz về Việt Nam

Philips Evnia vừa giới thiệu ba mẫu màn hình gaming mới tại Việt Nam, gồm 27M4P5501X, 27M4N3500PT thuộc M4 Series và 34M2C5500Q thuộc M2 Series. Đáng chú ý, mẫu 27M4N3500PT hỗ trợ tần số quét tối đa 540Hz thông qua chế độ hiển thị HD, hướng đến nhu cầu thi đấu eSports.

Trong đó, Philips Evnia 27M4P5501X sử dụng tấm nền Fast IPS 27 inch, độ phân giải QHD, tần số quét ép xung 425Hz và tốc độ phản hồi 0,3ms Smart MBR.

Mẫu 27M4N3500PT cũng có kích thước 27 inch, tích hợp Triple Mode với ba lựa chọn QHD 275Hz, FHD 360Hz và HD 540Hz. Trong khi đó, 34M2C5500Q sở hữu màn hình cong 34 inch, tỷ lệ 21:9, độ phân giải UltraWide QHD và tần số quét 200Hz.

Một điểm đáng chú ý là công nghệ phân cực tròn Nature-Eye Care đạt chứng nhận TÜV Rheinland trên mẫu 27M4P5501X. Cả ba màn hình đều có LowBlue Mode và Flicker-free.

Philips Evnia cũng sử dụng 85-90% nhựa tái chế sau tiêu dùng trên hai mẫu 34M2C5500Q và 27M4P5501X, cùng bao bì có thể tái chế trên toàn bộ sản phẩm.