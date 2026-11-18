(VTC News) -

Ngày 18/11, tàu vũ trụ Voyager 1 của NASA dự kiến trở thành vật thể do con người chế tạo đầu tiên đạt khoảng cách một ngày ánh sáng tính từ Trái Đất, tương đương khoảng 25,9 tỷ km.

Sau gần 50 năm di chuyển, con tàu vẫn mang theo Đĩa vàng (Golden Record) - một dạng hộp thời gian lưu giữ những dấu ấn về sự sống và nền văn minh trên Trái Đất.

Golden Record được NASA đưa vào tàu Voyager 1 trước khi rời Trái Đất năm 1977. (Ảnh: NASA)

Được chuẩn bị trước khi Voyager 1 rời Trái Đất năm 1977, chiếc đĩa chứa hình ảnh, âm thanh thiên nhiên, âm nhạc và lời chào bằng nhiều ngôn ngữ, nhằm giới thiệu thế giới con người với những nền văn minh có thể tồn tại ngoài hệ Mặt Trời.

Golden Record là đĩa ghi âm đường kính khoảng 30cm, làm từ đồng và phủ vàng bên ngoài. Đĩa được đặt trong lớp vỏ bảo vệ bằng nhôm, đi kèm kim đọc và các sơ đồ hướng dẫn cách phát nội dung.

Theo NASA, nội dung chiếc đĩa do nhóm chuyên gia dưới sự chủ trì của nhà thiên văn học Carl Sagan tại Đại học Cornell (Mỹ) tuyển chọn. Trong đó có 115 hình ảnh mô tả hệ Mặt Trời, DNA, giải phẫu cơ thể người, động vật, thực vật, phong cảnh, công trình kiến trúc và sinh hoạt thường ngày.

Bên cạnh hình ảnh, Golden Record còn lưu giữ âm thanh tự nhiên như tiếng gió, sóng biển, sấm sét và tiếng chim. Phần âm nhạc tập hợp các tác phẩm của Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, ca khúc “Johnny B. Goode” của Chuck Berry cùng nhiều bản nhạc truyền thống từ các nền văn hóa khác nhau.

Đĩa cũng có lời chào được ghi âm bằng 55 ngôn ngữ. Ngoài ra, chiếc đĩa lưu giữ thông điệp bằng văn bản của Tổng thống Mỹ Jimmy Carter và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kurt Waldheim tại thời điểm đó.

Những tư liệu này được lựa chọn nhằm phác họa nhiều khía cạnh của Trái Đất, từ đặc điểm sinh học, môi trường tự nhiên đến đời sống tinh thần và văn hóa của nhân loại.

Những hình ảnh về Trái Đất được lưu trong Golden Record. (Ảnh: NASA)

Trước đó, NASA đã từng gửi thông điệp về Trái Đất theo hai tàu Pioneer 10 và Pioneer 11. Mỗi tàu mang một tấm bảng kim loại khắc hình người cùng sơ đồ xác định vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời.

Với chương trình Voyager, NASA muốn truyền tải nhiều thông tin hơn thông qua chiếc đĩa có khả năng lưu trữ cả hình ảnh và âm thanh. Mục tiêu là tạo ra thông điệp đại diện cho nhân loại, dành cho bất kỳ nền văn minh nào có thể tìm thấy các con tàu trong tương lai.

Thay vì dựa vào ngôn ngữ con người, nhóm thực hiện sử dụng các nguyên lý vật lý và toán học để xây dựng hướng dẫn, giúp một nền văn minh có trình độ khoa học phù hợp nhận biết nguồn gốc con tàu, vị trí Trái Đất và cách phát chiếc đĩa.

Tuy nhiên, Golden Record không phải thiết bị liên lạc hay phát tín hiệu đến người ngoài hành tinh. Nội dung trên đĩa chỉ có thể được tiếp cận nếu một nền văn minh khác tìm thấy tàu Voyager và có thiết bị phù hợp để phát, đọc dữ liệu.

Dù khả năng được tìm thấy rất thấp, Golden Record vẫn tiếp tục hành trình cùng Voyager 1 giữa không gian liên sao. Chiếc đĩa không chỉ là thông điệp gửi đến một người nhận chưa xác định mà còn là tư liệu lưu giữ hình ảnh về Trái Đất và nhân loại vào năm 1977.