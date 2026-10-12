Huda khởi động chương trình CSR dài hạn Liên Minh Chân Thành

(VTC News) -

Gắn bó với dải đất miền Trung qua nhiều thập kỷ, Huda đảm nhận vai trò cầu nối, chính thức khởi dựng “Liên Minh Chân Thành” nhằm kết nối từng hành động nhỏ quen thuộc thành sức mạnh cộng đồng có tổ chức.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Huda triển khai chương trình “Săn nắp trăm triệu, vun đắp miền Trung” cùng sáng kiến “Chiến thắng kép” độc đáo. Với mỗi khách hàng trúng giải đặc biệt 100 triệu đồng, Huda sẽ đối ứng trích 100 triệu đồng vào Quỹ hỗ trợ miền Trung trị giá 2 tỷ đồng.

Khi 20 chiếc nắp vàng được tìm thấy, toàn bộ nguồn quỹ 2 tỷ đồng sẽ được kích hoạt trọn vẹn. Mỗi nắp bia khui mở không chỉ mang lại niềm vui cá nhân, mà còn là một viên gạch người tiêu dùng cùng Huda trực tiếp đặt xuống để chở che và vun đắp quê hương miền Trung.

Nguồn kinh phí 2 tỷ đồng được giải ngân qua sự phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền và các cơ quan ban ngành sở tại ở các tỉnh miền Trung, tập trung xóa bỏ các căn nhà tạm bợ trước mùa mưa bão và hỗ trợ y tế cộng đồng.

Đây là bước đi nền móng đầu tiên kết nối sức mạnh người dân, hướng đến việc bắt tay cùng các doanh nghiệp và tổ chức xã hội để kiến tạo “Tấm khiên tự nhiên” bền vững cho miền Trung thông qua ba trụ cột chính là cứu trợ, kết nối mảng xanh và giáo dục.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu bia.