CASO Design: Hành trình đến danh hiệu 'Thương hiệu Thế kỷ'

(VTC News) -

Từ Sauerland, Đức đến thương hiệu gia dụng cao cấp CASO Design

CASO Design có xuất phát điểm tại vùng Sauerland, phía Tây nước Đức. Tiền thân của thương hiệu được hình thành từ năm 1952, trước khi CASO GmbH chính thức được thành lập vào năm 2003. Đến năm 2016, thương hiệu được tái định vị dưới tên gọi CASO Design.

Nhà máy CASO Design tại Đức.

Từ năm 2016, định hướng thương hiệu CASO Design được thể hiện rõ hơn qua danh mục gia dụng đa dạng, từ thiết bị nhà bếp, bảo quản thực phẩm đến các sản phẩm phục vụ đồ uống và không gian sống. Danh mục này gồm Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced, Máy hút chân không CASO VR 190 Advanced cùng nhiều dòng sản phẩm khác.

Sau hơn hai thập kỷ, CASO Design tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế, đưa các sản phẩm mang thương hiệu CASO đến người dùng tại khoảng 30 quốc gia.

Dấu ấn CASO Design qua những giải thưởng quốc tế

Năm 2019, CASO Design được trao danh hiệu “Brand of the Century” (Thương hiệu Thế kỷ) dành cho dòng tủ rượu CASO, do một hội đồng độc lập bình chọn. Đây là dấu ấn ghi nhận vị thế của CASO trong lĩnh vực thiết bị gia dụng, đặc biệt với các sản phẩm bảo quản và phục vụ rượu vang.

Năm 2025, CASO Design tiếp tục được ghi nhận tại Plus X Award với danh hiệu “Excellent Brand Quality” (Thương hiệu Chất lượng Xuất sắc) - một giải thưởng quốc tế dành cho các thương hiệu và sản phẩm nổi bật ở nhiều lĩnh vực.

Bên cạnh những danh hiệu dành cho thương hiệu, chất lượng sản phẩm CASO cũng được đánh giá thông qua các bài kiểm định độc lập tại Đức.

Một số nhóm sản phẩm như máy hút chân không, bình thủy điện và bình thủy CASO đã được kiểm tra và đánh giá bởi Haus & Garten Test, đơn vị chuyên kiểm định và đánh giá sản phẩm gia dụng tại Đức. Các kết quả kiểm định được thể hiện cụ thể trong tài liệu và catalog sản phẩm CASO.

Từ những thành tựu được ghi nhận đến trải nghiệm gia dụng cao cấp

Với CASO Design, các dấu ấn về thương hiệu được đặt cạnh việc phát triển sản phẩm cho những nhu cầu sử dụng cụ thể trong căn bếp. Danh mục sản phẩm trải rộng từ bảo quản, chế biến thực phẩm đến các thiết bị phục vụ đồ uống.

Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced là một trong những sản phẩm thuộc nhóm thiết bị nước nóng của thương hiệu. Sản phẩm cho phép lựa chọn nhiệt độ nước từ 40-100°C, đồng thời điều chỉnh lượng nước theo nhu cầu. FlowFunction hỗ trợ kiểm soát lượng nước đầu ra, trong khi Memory ghi nhớ thiết lập thường dùng.

Nước nóng có thể sẵn sàng chỉ sau 7 giây, giúp rút ngắn thời gian chờ trong những thao tác sử dụng hàng ngày. Thay vì chỉ tập trung vào tốc độ, sản phẩm chú trọng khả năng kiểm soát nhiệt độ, lượng nước và thao tác sử dụng.

D’haus trở thành đối tác chiến lược của CASO Design tại Việt Nam

Showroom D’haus trưng bày các sản phẩm CASO Design.

Tại Việt Nam, D’haus chính thức trở thành đối tác chiến lược của CASO Design, đưa các sản phẩm của thương hiệu đến người tiêu dùng trong nước.

Danh mục phân phối gồm nhiều nhóm sản phẩm như nồi chiên không dầu, bình thủy điện, máy hút chân không, máy vắt cam, lò vi sóng cùng các thiết bị gia dụng khác.

Bình thủy điện CASO HW 770 Advanced tại Showroom D’haus.

Các sản phẩm CASO Design được phân phối tại D’haus đi kèm chính sách bảo hành 24 tháng, giúp người dùng tiếp cận sản phẩm cùng dịch vụ hậu mãi tại Việt Nam.