Hành trình hoàn thiện các sản phẩm Mutamil tại Hanoimilk

(VTC News) -

Trong giai đoạn phát triển mới, Mutamil cho ra đời bộ 3 sản phẩm chính bao gồm: A2 Plus, Pedia và Grow IQ. Mỗi dòng có công thức và màu nhận diện riêng, nhưng cùng nằm trong định hướng “Nền tảng hấp thu thế hệ mới”. Cách tổ chức này giúp nhóm nghiên cứu xác định rõ mục tiêu của từng sản phẩm, thay vì áp dụng một công thức chung cho mọi nhu cầu.

Mutamil phát triển sản phẩm trên nền tảng nghiên cứu và sản xuất tại Hanoimilk.

Nghiên cứu và phát triển là yếu tố trọng tâm

Với Mutamil, việc nghiên cứu và phát triển luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, làm tiền đề cho một sản phẩm chất lượng. Từ việc nghiên cứu công thức trên nhiều phương diện: sự phù hợp giữa các thành phần, khả năng triển khai trên dây chuyền, đặc tính cảm quan và yêu cầu công bố đến quá trình thử nghiệm với những yêu cầu khắt khe để từng bước hoàn thiện, khi ra đời sản phẩm hoàn chỉnh, đến tay người tiêu dùng.

Hoạt động nghiên cứu và kiểm soát mẫu tại Hanoimilk là một phần của quá trình hoàn thiện công thức.

Với Mutamil, sản phẩm dành cho trẻ em, yếu tố dinh dưỡng cần đi cùng khẩu vị, dung tích phù hợp và sự thuận tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Từ công thức đến dây chuyền sản xuất

Sau giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm, công thức sẽ được chuyển sang sản xuất thực tế với các thông số cụ thể. Nguyên liệu được tiếp nhận, kiểm tra và quản lý theo yêu cầu riêng của từng sản phẩm. Tại Hanoimilk, hệ thống chế biến và đóng gói Tetra Pak giúp các công đoạn sản xuất được thực hiện trên một dây chuyền đồng bộ, hiện đại.

Tuy nhiên, dây chuyền hiện đại không có nghĩa là tất cả sản phẩm đều được sản xuất theo cùng một cách. Mỗi công thức có đặc điểm riêng nên cần cách vận hành, theo dõi và kiểm tra phù hợp.

Trong quá trình đưa sản phẩm từ quy mô thử nghiệm lên sản xuất lớn, đội ngũ chuyên gia, sản xuất và kiểm soát chất lượng phải phối hợp chặt chẽ để kịp thời điều chỉnh khi có sự khác biệt giữa mẫu thử và sản phẩm thực tế.

Hanoimilk với 25 năm kinh nghiệm phát triển, nhà máy tuân thủ áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2018 và HACCP. Đây là những tiêu chuẩn giúp doanh nghiệp xây dựng quy trình quản lý an toàn thực phẩm và cam kết việc thực hiện đúng quy trình và ghi chép đầy đủ trong từng công đoạn.

Dây chuyền chế biến và đóng gói tại nhà máy Hanoimilk ở Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội.

Kiểm soát chất lượng mọi quy trình

Với mỗi sản phẩm Mutamil, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện xuyên suốt quá trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, chế biến, đóng gói cho đến bảo quản và lưu kho. Các yếu tố như nguyên liệu, sản phẩm đang trong quá trình sản xuất, thiết bị và môi trường nhà máy đều được theo dõi theo kế hoạch.

Trong quá trình này, các mẫu sản phẩm được lấy và kiểm tra theo những tiêu chí đã được xác định cho từng sản phẩm. Kết quả kiểm tra giúp bộ phận phụ trách đánh giá chất lượng của từng lô hàng trước khi đưa ra thị trường.

Bên cạnh đó, các thông tin về nguyên liệu, quá trình sản xuất và kết quả kiểm tra cũng được lưu lại để có thể đối chiếu, truy xuất khi cần. Việc kiểm soát chất lượng mọi quy trình sản xuất là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng sản phẩm

Chính thức ra đời bộ ba sản phẩm Mutamil

Từ việc nghiên cứu công thức cho đến quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt, Mutamil chính thức cho ra mắt với bộ 3 sản phẩm bao gồm: Mutamil A2 Plus - Dinh dưỡng dịu nhẹ, dễ hấp thu; Mutamil Pedia - Bổ sung dinh dưỡng tăng cân khỏe mạnh và Mutamil Grow IQ - Hỗ trợ phát triển chiều cao, trí não.

Bộ ba sản phẩm Mutamil được phát triển với 3 công thức dinh dưỡng riêng biệt, dựa trên quá trình nghiên cứu nhu cầu dinh dưỡng của trẻ, phù hợp với từng thể trạng nhằm hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện.

Một diện mạo mới có thể giúp Mutamil tạo ấn tượng, nhưng điều giữ chân người tiêu dùng lại nằm ở chất lượng phía sau sản phẩm. Từ nghiên cứu, thử nghiệm đến sản xuất, mỗi bước đều góp phần tạo nên sự nhất quán giữa những gì Mutamil muốn nói và những gì người tiêu dùng thực sự nhận được. Đó cũng là nền tảng để xây dựng niềm tin trong dài hạn của Mutamil.