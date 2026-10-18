Elon Musk và Iron Man: Từ nguyên mẫu màn ảnh đến siêu xe bay Tesla Roadster

(VTC News) -

Trích đoạn Elon Musk tham gia vai diễn trong Iron Man (2010). (Nguồn: Internet)

Nếu Tony Stark tự chế tạo bộ giáp sắt để bay lượn, Elon Musk đang đưa các công nghệ viễn tưởng tương tự vào thế giới thực thông qua mẫu Tesla Roadster thế hệ mới.

Trong quá trình chuẩn bị cho phần phim Iron Man đầu tiên năm 2008, nam diễn viên Robert Downey Jr. cùng đạo diễn Jon Favreau khi đó cần tìm kiếm một hình mẫu tỷ phú công nghệ hiện đại. Họ quyết định đến thăm trụ sở SpaceX và gặp gỡ trực tiếp Musk.

Robert Downey Jr. nhận thấy Elon Musk hội tụ đủ sự thông minh của một kỹ sư, phong cách làm việc trực tiếp tại nhà máy cùng những nét tính cách lập dị nhưng dễ gần. Các nhà biên kịch của bộ phim cũng lấy cảm hứng từ khả năng thu hút công chúng của vị tỷ phú này để xây dựng sức hấp dẫn cho nhân vật Tony Stark.

Tỷ phú Elon Musk xuất hiện bên cạnh nhân vật Tony Stark (Robert Downey Jr.) trong bộ phim Iron Man 2.

Mark Fergus, một trong những biên kịch của phim, cho biết phiên bản Tony Stark mà họ xây dựng dựa trên hình mẫu những doanh nhân có sức hút vào thời điểm đó, như Musk, Donald Trump và Steve Jobs. “Cái tên Elon chắc chắn đã được nhắc đến trong các cuộc thảo luận, như một người tiếp nhận ngọn đuốc dẫn đường”, Fergus chia sẻ với chuyên trang Intelligencer năm 2022.

Sự gắn kết giữa Elon Musk và loạt phim Iron Man còn được thể hiện trực tiếp trên màn ảnh. Vị tỷ phú này còn góp mặt với tư cách diễn viên khách mời (cameo) trong phần phim Iron Man 2 ra mắt năm 2010. Cơ sở sản xuất của SpaceX cũng được đoàn làm phim mượn làm bối cảnh cho nhà máy vũ khí của nhân vật phản diện Justin Hammer.

Bộ giáp của Iron Man quen thuộc trên màn ảnh.

Màn trình diễn nhào lộn trên không của Tesla Roadster tại sự kiện ở Texas mới đây không chỉ phô diễn khả năng vận hành khác thường của một mẫu siêu xe điện, mà còn cho thấy tham vọng của tỷ phú Elon Musk trong việc đưa công nghệ hàng không vũ trụ vào ngành công nghiệp ô tô.

Nếu Tony Stark trong Iron Man chế tạo những cỗ máy có thể vượt qua giới hạn thông thường của con người, Musk đang theo đuổi hướng đi tương tự bằng cách kết hợp sức mạnh của động cơ điện với hệ thống đẩy khí nén, mở ra viễn cảnh về những chiếc xe không chỉ tăng tốc vượt trội mà còn có thể thực hiện các thao tác đặc biệt, từng được xem là chỉ xuất hiện trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

Điểm khác biệt của Tesla Roadster so với mọi mẫu ô tô điện trên thị trường là sự can thiệp của công nghệ hàng không vũ trụ từ SpaceX. Phương tiện này được trang bị hệ thống động cơ đẩy khí lạnh, sử dụng các bình chứa áp suất cao bọc composite COPV vốn dùng để lưu trữ khí trên tên lửa.

Tesla Roadster được ứng dụng các công nghệ hàng không vũ trụ.

Khí nitơ được nén ở áp suất lên tới 10.000 psi bên trong bình COPV, sau đó được giải phóng qua các vòi phun bố trí quanh xe ở tốc độ siêu thanh. Lực đẩy sinh ra cho phép chiếc xe lướt đi, xoay vòng trên không hoặc tạo lực ép ghì chặt xuống mặt đường. Tesla cho biết sự kết hợp giữa mô-tơ điện và hệ thống đẩy không gian giúp phiên bản cao cấp nhất của Roadster bứt tốc từ 0 lên 96 km/h chỉ trong khoảng 0,8 giây.

Thông qua dự án Roadster, Elon Musk tiếp tục chứng minh sự tương đồng với Iron Man khi không ngừng xóa nhòa ranh giới giữa ngành công nghiệp ô tô truyền thống và công nghệ chinh phục vũ trụ.