Mitsubishi Xforce và Honda HR-V: Chọn SUV cỡ B tầm giá 700 - 800 triệu đồng

(VTC News) -

Trong phân khúc SUV gầm cao cỡ B, Mitsubishi Xforce và Honda HR-V đều nổi bật với những đặc điểm riêng biệt. Mitsubishi Xforce thu hút người nhìn với phong cách thể thao, trẻ trung và các đường nét mạnh mẽ. Ngược lại, Honda HR-V mang đến vẻ thanh lịch, hiện đại với các chi tiết mạ chrome tinh tế và đèn pha LED sắc nét.

Về kích thước, Xforce là một trong những mẫu xe lớn nhất trong phân khúc, ngang ngửa Mazda CX-30 và vượt trội hơn nhiều đối thủ khác, bao gồm cả HR-V. Xforce có chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm xe nhỉnh hơn, tạo cảm giác rộng rãi hơn cho người sử dụng.

Mặc dù cả hai mẫu xe đều được trang bị đèn pha LED nhưng HR-V lại có lợi thế với tính năng đèn pha tự động. Cả hai đều sử dụng lốp thể thao với thông số tương đương trên vành 17 inch.

Về nội thất, cả hai mẫu xe đều mang ảnh hưởng thiết kế Nhật Bản với không gian tối giản và tiện dụng. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt giữa phiên bản gần cao nhất của Xforce và HR-V tiêu chuẩn nằm ở trang bị nội thất.

Xforce được trang bị ghế da, vô-lăng da, bảng đồng hồ điện tử, sạc không dây và điều hòa hai vùng tích hợp lọc không khí. Trong khi đó, HR-V G có ghế nỉ, vô-lăng nhựa, bảng đồng hồ analog và màn hình trung tâm nhỏ hơn. HR-V còn có lợi thế với tính năng nổ máy từ xa và kiểm soát hành trình thích ứng.

Hàng ghế thứ hai của Xforce rộng rãi, có thể điều chỉnh độ ngả lưng linh hoạt. Trong khi đó, hàng ghế sau của HR-V có ba chế độ gập phẳng hoàn toàn, nhưng vị trí ngồi giữa với phần đệm cao hơn có thể gây cảm giác khó chịu.

Mitsubishi Xforce được trang bị nhiều tính năng tiện ích như ghế da cao cấp, hệ thống điều hòa tự động và màn hình cảm ứng lớn 12.3 inch. Trong khi đó, nội thất Honda HR-V tập trung vào sự thoải mái với ghế nỉ chất lượng cao, không gian để chân rộng rãi và hệ thống âm thanh cao cấp, cùng màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Về động cơ, cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên dung tích 1.5L, hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tuy nhiên, Honda HR-V có lợi thế về hiệu năng với công suất 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, mạnh hơn so với 104 mã lực của Xforce. HR-V còn có ba chế độ lái khác nhau (Eco/Normal/Sport), mang đến trải nghiệm lái đa dạng.

Về trang bị an toàn, HR-V có lợi thế hơn Xforce khi được trang bị các tính năng ADAS ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, trong đó có ga tự động thích ứng và gói công nghệ Honda Sensing với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm, hỗ trợ giữ làn đường. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần lý giải mức giá của HR-V cao hơn Xforce khoảng 100 triệu đồng.

Tóm lại, Mitsubishi Xforce và Honda HR-V đều có những ưu điểm riêng về thiết kế, trang bị nội thất và giá bán. Nếu bạn tìm kiếm một SUV với thiết kế hiện đại và tính năng đa dạng, Mitsubishi Xforce là lựa chọn phù hợp. Ngược lại, nếu bạn ưu tiên sự bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu, Honda HR-V sẽ là quyết định tốt hơn.

Mitsubishi Xforce được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, giá bán từ 605 đến 720 triệu đồng. Honda HR-V được phân phối chính hãng với 3 phiên bản, giá bán từ 669 đến 835 triệu đồng.