Hơn 50% người dân cả nước đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

(VTC News) -

Tiến sĩ Vương Ánh Dương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố về triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ miễn phí và đang tổng hợp kết quả triển khai.

Theo số liệu Bộ Y tế cập nhật đến ngày 17/8, Quảng Ninh có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe cao nhất với 89%, tiếp đến là Đồng Tháp 83%, Lai Châu 82%, Cà Mau và Điện Biên cùng 80%.

Hoạt động khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tật và các yếu tố nguy cơ. Những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh hoặc thuộc nhóm nguy cơ sẽ được hướng dẫn đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để tiếp tục chẩn đoán, điều trị.

Theo ông Dương, Bộ Y tế yêu cầu việc khám sức khỏe phải được thực hiện tại các cơ sở đủ điều kiện, bảo đảm nhân lực chuyên môn. Cơ sở tổ chức khám cần có bác sĩ các chuyên khoa như Nội, Ngoại, Da liễu, Răng Hàm Mặt, Mắt, Tai Mũi Họng và Sản khoa.

Cán bộ trạm y tế phường Phú Thượng (Hà Nội) khám sức khỏe định kỳ cho người dân.

Đáng chú ý, Bộ Y tế không quy định một gói xét nghiệm cố định bắt buộc áp dụng cho tất cả người dân. Việc chỉ định xét nghiệm cơ bản do bác sĩ trực tiếp khám quyết định, căn cứ tình trạng sức khỏe, kết quả thăm khám và những vấn đề chuyên môn phát hiện ở từng người.

Quy định này được điều chỉnh sau quá trình triển khai thực tế. Ban đầu, Bộ Y tế dự kiến quy định cố định một số xét nghiệm cơ bản. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận ý kiến từ địa phương, các chuyên khoa và chuyên gia, Bộ chuyển sang giao quyền chỉ định cho bác sĩ trực tiếp thăm khám.

Theo đó, thay vì mọi người đều thực hiện cùng một danh mục xét nghiệm, bác sĩ sẽ cân nhắc những xét nghiệm cần thiết để định hướng chẩn đoán, sau đó hướng dẫn người dân tiếp tục khám, điều trị khi cần.

Tận dụng kết quả cũ, tránh xét nghiệm trùng lặp

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường kế thừa kết quả khám bệnh, chữa bệnh đã có nhằm hạn chế việc chỉ định lại các xét nghiệm không cần thiết.

Tại thời điểm khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ có thể khai thác thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội, ứng dụng VNeID và Sổ sức khỏe điện tử để xem lịch sử khám bệnh, kết quả xét nghiệm của người dân.

Những kết quả lâm sàng, cận lâm sàng vẫn còn giá trị sử dụng có thể được bác sĩ tham khảo, kế thừa thay vì thực hiện lại các xét nghiệm tương tự.

Việc này đặc biệt có ý nghĩa với người đang được quản lý, điều trị các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, giúp hạn chế xét nghiệm trùng lặp và duy trì thông tin liên tục trong quá trình theo dõi sức khỏe.

Tiến sĩ Vương Ánh Dương cho biết, Bộ Y tế đang tổng hợp số người đã được khám, số Sổ sức khỏe điện tử được lập và tình hình cập nhật kết quả khám lên hệ thống, theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Song song với đó, Bộ đang xây dựng phương pháp phân tích dữ liệu từ kết quả khám sức khỏe định kỳ trên diện rộng. Dữ liệu sẽ được phân tích theo độ tuổi, địa bàn và mô hình bệnh tật để làm cơ sở xây dựng hướng dẫn sàng lọc theo từng nhóm bệnh.

Theo Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, việc tổng hợp dữ liệu và phân tích mô hình bệnh tật sẽ giúp ngành y tế tiếp tục điều chỉnh cách thức tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tập trung hơn vào phát hiện sớm bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực.