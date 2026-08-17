Hơn 166 triệu đồng đến với gia đình có chồng đột quỵ, con sinh non

(VTC News) -

Đại diện Báo Điện tử VTC News vừa trao số tiền 166.901.686 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ gia đình anh Ngô Trọng Hữu (49 tuổi, Bắc Ninh) sau khi hoàn cảnh của gia đình được phản ánh qua bài viết “Gia đình ly tán trong bệnh viện: Cha đột quỵ, con sinh non và lời cầu cứu của người mẹ”.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Lục Thị Soạn (38 tuổi, vợ anh Hữu) xúc động gửi lời cảm ơn đến bạn đọc Báo Điện tử VTC News cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ với gia đình trong lúc khó khăn nhất.

Hơn 166 triệu đồng đến với gia đình anh Hữu. (Ảnh: Khắc Việt)

“Gia đình tôi thực sự biết ơn mọi người. Tôi không biết phải nói gì ngoài lời cảm ơn. Số tiền này với mẹ con tôi lúc này rất quý giá, giúp gia đình có thêm chi phí điều trị cho chồng và chăm lo cho các con”, chị Soạn nói.

Theo chị, từ ngày chồng đột quỵ, cuộc sống gia đình gần như đảo lộn. Một mình chị vừa chăm người chồng mất khả năng vận động, vừa nuôi ba con nhỏ, trong đó con út sinh non, sức khỏe còn yếu.

“Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, tôi có thêm động lực để cố gắng. Tôi chỉ mong chồng có thể tiến triển thêm, ngồi dậy được, ăn uống tốt hơn và nhận biết được vợ con“, chị Soạn chia sẻ.

Số tiền bạn đọc hỗ trợ sẽ giúp gia đình trang trải một phần chi phí điều trị, phục hồi chức năng, thuốc men, dinh dưỡng và các khoản sinh hoạt thiết yếu trong thời gian tới.

Chị Soạn chăm sóc chồng khi ở viện.

Tháng 7/2025, anh Hữu đang làm việc thì bất ngờ ôm đầu, nói không thành tiếng rồi bất tỉnh. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện địa phương, anh được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm chồng nhập viện, chị Soạn đang mang thai con thứ ba được 34 tuần. Trong lúc anh Hữu điều trị tại khoa Thần kinh, chị chuyển dạ sinh non.

Sau nhiều ngày hồi sức, anh Hữu giữ được tính mạng nhưng chịu di chứng nặng nề. Từ người đàn ông khỏe mạnh, thường xuyên làm việc ngoài công trường, anh Hữu nay gầy rộc, hai chân teo lại, bàn tay trái co quắp. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào người chăm sóc.