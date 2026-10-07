Bé 5 tuổi ung thư hỏi mẹ: 'Con có chết không, con sợ lắm'

(VTC News) -

Những năm tháng qua, nơi quen thuộc nhất với em Dương Minh Hoàng (quê Đồng Tháp) không phải lớp học, sân chơi hay căn nhà nhỏ của gia đình, mà là những ngày tháng gắn với kim tiêm, thuốc truyền ở bệnh viện. Từ khi chưa đầy 1 tuổi, Hoàng bắt đầu hành trình điều trị ung thư, còn mẹ em gần như dành trọn quãng thời gian ấy để ở bên con, cùng con đi qua những lần nhập viện, những đợt điều trị kéo dài và cả những ngày sức khỏe sa sút.

Minh Hoàng sinh năm 2021, khi con khoảng 1 tuổi, chị Lê Thị Mộng Mơ phát hiện vùng bụng của con xuất hiện một khối u. Khối u ngày càng lớn khiến người mẹ lo lắng, chị đưa con đến bệnh viện điều trị. Sau những tháng ngày chạy chữa, gia đình biết con mắc ung thư vùng bụng nên chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị. Một đứa trẻ còn chưa kịp biết đến trường lớp đã phải làm quen với bệnh viện, thuốc men và những lần điều trị nối tiếp nhau.

Em Dương Minh Hoàng chống chọi với căn bệnh ung thư suốt 4 năm qua.

“Lúc đầu tôi đưa con vào bệnh viện nhi điều trị khoảng 3 tháng. Con phẫu thuật sau đó gia đình mới biết con bị ung thư vùng bụng nên chuyển sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM điều trị. Từ đó đến giờ gần 4 năm rồi, hai mẹ con cứ ở bệnh viện suốt”, chị Mơ kể.

Để có thể ở bên con trong suốt hành trình điều trị, chị Mơ đã nghỉ việc. Hai mẹ con thuê một chiếc giường gần Bệnh viện Ung bướu TP.HCM với giá 70.000 đồng/ngày. Căn phòng trọ không phải mái nhà thực sự với đầy đủ các thành viên quây quần nhưng là nơi hai mẹ con trở về sau những lần điều trị, là chỗ nghỉ tạm giữa những ngày phải thường xuyên túc trực ở bệnh viện.

“Tôi nghỉ làm để chăm con, chứ con bệnh như vậy thì không thể gửi cho ai được. Hai mẹ con cứ ở đây quanh năm, vì nhiều khi con sốt hay có chuyện gì là phải đưa vào bệnh viện ngay. Tết có khi được về nhà một, hai ngày rồi lại lên”, chị Mơ nói.

Cuộc sống quanh bệnh viện kéo dài khiến từng khoản chi tiêu đều phải được tính toán. Những suất cơm từ thiện trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của hai mẹ con, giúp chị Mơ bớt được một khoản tiền để dành cho thuốc men và chi phí điều trị. Với một gia đình phải xoay xở từng ngày suốt nhiều năm, chị Mơ không dám nghĩ đến những bữa ăn ngon mà chỉ cần no bụng là may mắn rồi.

Chi phí điều trị của Hoàng cũng ngày càng trở thành gánh nặng đối với gia đình. Một số loại thuốc em sử dụng không nằm trong danh mục bảo hiểm chi trả, có loại giá 4-7 triệu đồng mỗi lọ. Hiện mỗi tháng, sau khi trừ phần bảo hiểm, gia đình vẫn phải lo khoảng 16 triệu đồng chi phí điều trị cho con.

Nơi tá túc của 2 mẹ con em Minh Hoàng ở gần Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ trông vào anh Dương Tuấn Anh, cha của Hoàng, đang làm việc tại một công ty gỗ ở quê với mức lương khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng. Đồng lương ấy phải gánh nhiều khoản chi trong gia đình, trong đó có tiền chữa bệnh cho Hoàng và chăm lo cho người mẹ của anh đang mắc ung thư vú, sức khỏe yếu, phải nằm một chỗ.

Gia đình còn một người con trai lớn đang học lớp 11. Ngoài giờ học, em phụ việc tại một quán ăn để có thêm tiền trang trải chuyện học hành. Trong lúc đó, hành trình điều trị của Hoàng vẫn chưa dừng lại, khiến gia đình phải vay mượn nhiều nơi để có tiền chữa bệnh. Mỗi tháng, riêng khoản tiền lãi khoảng 6-7 triệu đồng.

“Nhà tôi khó khăn lắm, vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho con, ngoài vay ngân hàng còn vay mượn thêm họ hàng, anh em gần xa. Nhiều lúc tôi cũng không biết phải xoay xở thế nào nữa, nhưng con bệnh thì mình vẫn phải cố”, chị Mơ nghẹn ngào.

Gần 4 năm sống cùng bệnh tật cũng đủ để Hoàng hiểu rằng mình khác với những đứa trẻ xung quanh. Em chưa từng được đến trường, chưa có những ngày tháng vô tư chạy nhảy cùng bạn bè và cũng chưa có một cái Tết trọn vẹn ở nhà kể từ khi mắc bệnh. Thế giới tuổi thơ của Hoàng dường như thu hẹp lại trong những lần đến bệnh viện và những ngày tháng có mẹ ở bên.

Có lần, sau khi nghe những bạn khác nói về bệnh ung thư, Hoàng quay sang hỏi mẹ một câu khiến chị Mơ không thể quên. “Mẹ ơi, sao con thấy mấy bạn kia nói với con là bệnh ung thư là sau này chết phải không mẹ? Con có chết không mẹ? Con sợ chết lắm mẹ”, chị Mơ nghẹn ngào kể lại lời con.

Đối diện với câu hỏi ngây thơ của con, người mẹ chỉ biết giấu đi những lo lắng của mình để động viên Hoàng tiếp tục điều trị. Gần 4 năm qua, chị đã quen với việc xoay xở từng khoản tiền, chăm con giữa bệnh viện và cùng con đi qua từng đợt điều trị. Điều chị mong mỏi nhất lúc này là con có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh và có cơ hội khỏe mạnh hơn.

“Tôi chỉ mong có người thương hoàn cảnh của con, giúp con có thêm điều kiện chữa bệnh. Tôi không mong gì nhiều, chỉ mong con được tiếp tục điều trị, sức khỏe khá hơn để có thêm thời gian ở bên gia đình”, chị Mơ nói.

Chặng đường phía trước của Hoàng vẫn còn nhiều khó khăn, trong khi những khoản nợ và chi phí điều trị tiếp tục đè nặng lên gia đình. Thế nhưng với chị Mơ và anh Tuấn Anh, chỉ cần con còn cơ hội điều trị, họ vẫn muốn cố gắng đến cùng. Điều họ mong mỏi không phải điều gì quá lớn lao, mà là Hoàng có thêm những ngày khỏe mạnh, được sống đúng với tuổi thơ của mình và một ngày nào đó có thể đến trường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Văn Nhuần, Trưởng khu phố 3, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, cho biết địa phương đã đến gia đình để tìm hiểu hoàn cảnh của Hoàng. Gia đình Hoàng có hoàn cảnh khó khăn, mẹ phải nghỉ việc để chăm con mắc ung thư, cha là lao động chính nhưng thu nhập hạn chế. Gia đình đồng thời phải lo cho người bà đang mắc bệnh và một người con đang học lớp 11.

“Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Ở khu phố, chúng tôi cũng thường xuyên vận động, hỗ trợ gia đình khoảng 10kg gạo mỗi tháng. Tuy nhiên, với chi phí điều trị kéo dài như vậy thì sự hỗ trợ của địa phương cũng chỉ có giới hạn. Mong các mạnh thường quân gần xa chung tay giúp đỡ để bé Minh Hoàng sớm ổn định sức khỏe, có cơ hội đến trường như các bạn đồng trang lứa”, ông Nhuần nói.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho bé Dương Minh Hoàng xin gửi về số tài khoản 1053494442, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 26034 Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất. Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

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