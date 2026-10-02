(VTC News) -

Gần 1 tỷ đồng đến với bé 3 tuổi ung thư máu.

Ngày 1/10, đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền 990.267.037 đồng do bạn đọc, các nhà hảo tâm gửi ủng hộ bé Tạ Thanh Vân, sau khi hoàn cảnh của em được đăng tải trong bài viết “Gãy 2 đốt sống cổ, 7 đốt sống lưng, mẹ bỏ điều trị cứu con 3 tuổi ung thư máu”.

Khoản tiền là tình cảm của đông đảo độc giả dành cho cô bé 3 tuổi đang chống chọi với bệnh bạch cầu cấp và gia đình vốn kiệt quệ sau nhiều tháng chạy chữa.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, chị Đặng Thị Huế, mẹ bé Vân liên tục nói lời cảm ơn tới Báo Điện tử VTC News, các bạn đọc và những nhà hảo tâm quan tâm, sẻ chia với hoàn cảnh của gia đình.

“Gia đình tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Trước đây, mỗi lần nghĩ đến tiền thuốc cho con, tôi rất sợ vì vay mượn gần hết. Bây giờ có số tiền này, tôi có thêm hy vọng để tiếp tục điều trị cho con”, chị Huế nghẹn ngào.

Chị Đặng Thị Huế và con gái đến toà soạn Báo Điện tử VTC News nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ. (Ảnh: Minh Đức)

Theo chị Huế, toàn bộ số tiền được trao sẽ dành cho quá trình điều trị của Vân. Đây là nguồn động viên lớn đối với gia đình trong thời điểm bé cần tiếp tục sử dụng những loại thuốc đặc trị có chi phí cao.

Cuối tháng 1/2026, bé Tạ Thanh Vân (sinh năm 2023, trú thôn Tân Thành, xã Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) sốt cao nhiều ngày. Trong khoang miệng bé xuất hiện những nốt xuất huyết nhỏ, cô bé quấy khóc, bỏ ăn.

Lo lắng, gia đình đưa Vân đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Sau hai lần xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện chỉ số bạch cầu và tiểu cầu của bé giảm bất thường, đồng thời khuyên gia đình đưa con xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để kiểm tra chuyên sâu.

Kết quả khiến cả gia đình sụp đổ. Vân mắc bệnh bạch cầu cấp, căn bệnh thường được gọi là ung thư máu. Từ đó, tuổi thơ của cô bé gần như gắn với phòng bệnh, những mũi kim truyền và các đợt hóa trị kéo dài.

Những ngày đầu, cơ thể Vân đáp ứng thuốc khá tốt. Gia đình nuôi hy vọng con sẽ sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, đến đợt truyền hóa chất thứ ba, bệnh diễn biến phức tạp khi bé xuất hiện tình trạng kháng thuốc.

Các bác sĩ phải thay đổi phác đồ điều trị, chỉ định thêm nhiều loại thuốc đặc trị nằm ngoài danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Đại diện Báo Điện tử VTC News trao số tiền ủng hộ cho gia đình bé Vân. (Ảnh: Minh Đức)

Mỗi lần điều trị là một lần người mẹ thấp thỏm nhìn hóa đơn viện phí dài thêm. Chưa đầy nửa năm kể từ ngày nhập viện, Vân trải qua 5 đợt hóa trị. Tiền thuốc, viện phí, ăn ở và đi lại của hai mẹ con tiêu tốn gần 100 triệu đồng. Số tiền ấy đều được gia đình vay mượn từ người thân, bạn bè và những người quen biết.

Chặng đường phía trước còn nặng nề hơn. Theo kế hoạch điều trị, Vân cần sử dụng thuốc hóa chất đặc trị với giá khoảng 47 triệu đồng mỗi mũi. Dự kiến bé phải dùng 4 mũi, tổng chi phí hơn 200 triệu đồng.

Đây là số tiền vượt quá khả năng của gia đình. “Nghĩ đến khoản tiền sắp tới mà tôi không biết phải làm thế nào. Người thân đã vay gần hết rồi”, chị Huế từng nghẹn giọng khi chia sẻ với VTC News.

Giờ đây, với khoản tiền gần 1 tỷ đồng bạn đọc và các nhà hảo tâm gửi tặng, gia đình có thêm điều kiện để tiếp tục hành trình điều trị cho Vân.

Với người mẹ, điều mong mỏi nhất lúc này không phải là điều gì lớn lao, mà chỉ là con gái có thêm cơ hội được điều trị, được khỏe mạnh và trở về cuộc sống bình thường như những đứa trẻ cùng trang lứa.