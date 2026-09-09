Học sinh THPT thử sức giải bài toán thực tiễn bằng AI, công nghệ số

(VTC News) -

Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Quảng Ninh và Hưng Yên tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo Miền Bắc dành cho học sinh THPT.

Với chủ đề “Sáng tạo số cho tương lai bền vững”, cuộc thi diễn ra từ ngày 22/8/2026 đến ngày 27/2/2027.

Vòng chung kết cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo HSB - Innovation Business Ignition 2026” được HSB tổ chức hồi cuối tháng 5.

Theo HSB, cuộc thi hướng học sinh đến việc nhận diện những vấn đề nảy sinh trong thực tế, từ đó tìm kiếm giải pháp và xây dựng phương án có khả năng triển khai. Qua đó, học sinh có cơ hội rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng quản trị và tư duy khởi nghiệp.

Các dự án được khuyến khích có tính ứng dụng cao, xoay quanh thông điệp “Số - Xanh - Bền vững”.

Ba nhóm lĩnh vực trọng tâm gồm: Sống xanh và môi trường bền vững với các mô hình, giải pháp giảm tác động tới môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; Chuyển đổi số và công nghệ vì cộng đồng khuyến khích ứng dụng công nghệ số, AI, IoT để giải quyết các vấn đề xã hội; Kinh tế, văn hóa, du lịch sáng tạo hướng đến những mô hình kinh doanh gắn với phát huy bản sắc văn hóa, du lịch địa phương.

Cuộc thi được tổ chức qua ba vòng. Ở vòng sơ khảo, diễn ra từ 22/8 đến 25/10, thí sinh nộp trực tuyến bản mô tả ý tưởng và kế hoạch sơ bộ, tối đa 3 trang PDF hoặc 15 trang PowerPoint. Hồ sơ tập trung làm rõ bối cảnh, ý tưởng, phương án triển khai, dự toán và các chỉ số đo lường kết quả (KPI).

Ban tổ chức dự kiến công bố 30 dự án vào vòng bán kết ngày 18/11. Tại vòng này, các đội tiếp tục hoàn thiện thuyết minh, làm rõ tính sáng tạo, giá trị và khả năng triển khai; đồng thời thực hiện video giới thiệu dự án dài tối đa 3 phút.

Các đội sẽ trình bày trực tuyến trước Ban giám khảo từ ngày 5-8/1/2027. Sau vòng này, 10 dự án được lựa chọn vào chung kết.

Vòng chung kết dự kiến diễn ra ngày 27/2/2027. Trước khi tranh tài, 10 đội được hỗ trợ hoàn thiện dự án và kỹ năng thuyết trình, quản trị dự án. Tại chung kết, thí sinh phải thuyết trình, trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, đồng thời thể hiện khả năng xử lý tình huống.

Đáng chú ý, kết quả không chỉ dựa trên mức độ mới lạ của ý tưởng. Các dự án được chấm theo 4 nhóm tiêu chí gồm: phân tích bối cảnh (25 điểm), tính sáng tạo và thông điệp ý tưởng (25 điểm), kế hoạch triển khai và tính khả thi (40 điểm), ngân sách và đo lường hiệu quả (10 điểm).

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng HSB, cho rằng khởi nghiệp ở tuổi học sinh không nhất thiết phải bắt đầu bằng một dự án lớn. Điểm xuất phát có thể là một câu hỏi hay vấn đề các em quan sát được trong cuộc sống và mong muốn tìm cách giải quyết tốt hơn.

Ông Phi nhấn mạnh, điều quan trọng là học sinh dám đặt câu hỏi, thử nghiệm và từng bước biến ý tưởng thành những giải pháp hữu ích cho thực tiễn. Việc tiếp cận sớm với tư duy sáng tạo, quản trị và đổi mới sáng tạo cũng giúp học sinh có thêm trải nghiệm ngay từ bậc THPT.

Về cơ cấu giải thưởng, cuộc thi dự kiến trao 1 giải Quán quân trị giá 30 triệu đồng, kèm học bổng 50% học phí năm thứ nhất tại HSB. Hai giải Nhì, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng và học bổng 20% học phí năm thứ nhất. Ban tổ chức sẽ trao 3 giải Ba, mỗi giải 10 triệu đồng và 4 giải Sáng tạo, mỗi giải 5 triệu đồng. Mỗi dự án tại vòng chung kết được xét trao tối đa một giải.