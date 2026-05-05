Cần hơn 4.000 tỷ đồng để miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029–2030

(VTC News) -

Bộ GD&ĐT đề xuất triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa trên phạm vi toàn quốc từ năm học 2029-2030, với tổng nhu cầu kinh phí ngân sách dự kiến hơn 4.036 tỷ đồng.

Theo hồ sơ thẩm định dự thảo nghị định do Bộ Tư pháp công bố, chính sách miễn phí sách giáo khoa được thiết kế theo mô hình thư viện cho mượn dùng chung. Theo đó, Nhà nước sẽ đầu tư mua sách để trang bị cho các thư viện trường học. Học sinh được cấp phát sách theo hình thức mượn trong một học kỳ hoặc năm học và phải hoàn trả sau khi sử dụng.

Toàn bộ sách giáo khoa sẽ được quản lý theo hệ thống thư viện, thực hiện dán nhãn, mã hóa và phân loại nhằm đảm bảo việc theo dõi, bảo quản và tái sử dụng lâu dài. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp tiết kiệm chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng sách.

Về lộ trình, Bộ đề xuất áp dụng chính sách trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Tuy nhiên, các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn, ưu tiên các khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Bộ GD&ĐT đề xuất thực hiện miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm học 2029 - 2030 với dự kiến kinh phí hơn 4.036 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Đối với sách giáo khoa tiếng dân tộc thiểu số, Bộ cho biết đã hoàn thành biên soạn và triển khai phát hành một số ngôn ngữ ở cấp tiểu học như M’nông, Bahnar, Chăm, Khmer, Ê Đê, Jrai, Mông. Giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục mở rộng biên soạn các ngôn ngữ khác như Raglai, Mường, Cơ Tu, đồng thời phát triển thêm ở cấp trung học cơ sở.

Về kinh phí, căn cứ số liệu học sinh, giáo viên năm học 2025-2026 và giá sách dự kiến, Bộ tính toán tổng nhu cầu ngân sách để thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh từ năm học 2029–2030 là hơn 4.036 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo phân cấp hiện hành và bố trí trong dự toán chi hằng năm của ngành giáo dục. Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ các địa phương chưa tự cân đối được nguồn lực, đồng thời khuyến khích huy động thêm các nguồn hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Dự thảo cũng nêu rõ, việc sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2026-2027 là cơ sở để triển khai chính sách này. Các bộ sách bao gồm sách tiếng Việt và tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12, cùng nhiều ngoại ngữ khác và hệ thống sách tiếng dân tộc thiểu số ở bậc tiểu học.