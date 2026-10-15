Hoàng Thùy Linh có gì khi tái xuất âm nhạc sau 4 năm?

(VTC News) -

Tối 15/10, Hoàng Thùy Linh tái xuất âm nhạc với MV mang tên Thầy dùi. Là sản phẩm trở lại sau 4 năm kể từ album LINK, ca khúc nhanh chóng nhận được nhiều chú ý từ khán giả.

Theo nữ ca sĩ, đây là sản phẩm mở đầu chương âm nhạc mới của nữ nghệ sĩ trong năm 2026. Cô tiếp tục kết hợp chất liệu văn hóa Việt với âm nhạc đương đại, tín ngưỡng dân gian và hội họa, tạo nên một thế giới giả tưởng nhiều lớp nghĩa.

Đây cũng là sản phẩm đánh dấu màn tái hợp giữa Hoàng Thùy Linh và nhạc sĩ Khắc Hưng, sau Gieo quẻ và Hạ phỏm. Ca khúc tiếp tục vận dụng thành ngữ, tục ngữ và cách nói vè dân gian, đưa những đúc kết quen thuộc vào nhịp điệu đương đại. Phần phối khí lấy cảm hứng từ tiết tấu trống trong nghệ thuật hát chầu văn, kết hợp các bài vè với âm sắc của trống hiện đại.

Hoàng Thùy Linh tái xuất âm nhạc sau 4 năm.

Lý giải về tên ca khúc, ê-kíp của nữ ca sĩ cho biết “Thầy dùi” là cách gọi dân gian dành cho người chuyên xúi giục, kích động hoặc khơi gợi bất hòa giữa những người khác. Từ hình tượng dân gian mang sắc thái châm biếm này, Hoàng Thùy Linh cùng ê-kíp phát triển câu chuyện về sức nặng của lời nói, những hệ lụy từ lòng đố kỵ và lựa chọn của con người trước những chia rẽ.

Khai thác tinh thần ấy, ca khúc đặt tiếng cười trào phúng bên cạnh lời nhắc nhở qua câu hát “Đừng ai như ông thầy dùi”. Thay vì sa đà vào chuyện thị phi, mỗi người được khuyến khích tập trung vào công việc, trân trọng gia đình, gìn giữ tình bạn và cân nhắc lời nói trước khi gây tổn thương cho người khác.

Về phần hình ảnh, MV Thầy dùi được Hoàng Thùy Linh cùng đạo diễn Nhu Đặng xây dựng với cốt truyện nhiều lớp với dàn cảnh, quay dựng và kỹ xảo công phu. Trong sản phẩm, Hoàng Thuỳ Linh không hoá thân thành nhân vật mà xuất hiện qua nhiều hình hài của vạn vật để chứng kiến và không phán xét. Mỗi lần biến hoá mở ra một điểm nhìn khác, đưa câu chuyện ra khỏi trải nghiệm của riêng một cá nhân để hướng đến mối liên hệ giữa con người và vạn vật.

MV “Thầy dùi” - Hoàng Thùy Linh

Chia sẻ về sản phẩm mới, Hoàng Thuỳ Linh chia sẻ từ vị trí của một nghệ sĩ Việt Nam, muốn gửi gắm lòng biết ơn đối với hoà bình, để mỗi người có cơ hội sống, học hỏi và sáng tạo.

Ngoài ra, nữ ca sĩ muốn suy ngẫm về sự bình tĩnh, trách nhiệm với lời nói và cách con người đối đãi với nhau bằng thiện ý.

“Ca khúc tiếp tục là hành trình để tôi cùng các cộng sự tìm kiếm cách kể những câu chuyện đương đại từ vốn văn hoá Việt Nam. Từ một lời nhắc dân gian đến hình ảnh non sông thanh bình, sản phẩm gửi gắm mong muốn về một đời sống nơi con người biết gìn giữ thiện ý, cùng nhau lao động, sáng tạo và vun đắp sự thịnh vượng”, nữ ca sĩ nhắn nhủ.