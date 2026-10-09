NSND Trung Hiếu: AI không thể thay thế diễn viên trên sân khấu

NSND Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cho biết đơn vị lần đầu thử nghiệm kết hợp nghệ thuật sân khấu với công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm tìm kiếm phương thức mới để kể chuyện lịch sử và tiếp cận khán giả trẻ.

Một trong những thử nghiệm đáng chú ý là vở Huyền tích Hồ Gươm. Theo NSND Trung Hiếu, ê-kíp ứng dụng AI vào các phân đoạn giao chiến có voi, ngựa và bối cảnh chiến trường quy mô lớn.

Vở diễn “Huyền tích Hồ Gươm” có sự kết hợp kịch nói với công nghệ AI.

“Những cảnh lịch sử, những cảnh cần voi, ngựa và nhiều yếu tố khác trên sân khấu, nếu thực hiện theo cách thông thường sẽ rất khó trong một không gian sân khấu nhất định. Khi kết hợp với công nghệ AI, không gian sân khấu có thể được mở rộng, giúp khán giả như được trở về với một thời kỳ lịch sử, đồng thời tạo sự giao thoa giữa kịch, điện ảnh và công nghệ. Đây là sự kết hợp mở ra hướng đi mới cho sân khấu”, ông chia sẻ.

Tác phẩm đưa người xem trở lại cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427), khắc họa hình tượng vua Lê Lợi và truyền thuyết trả gươm báu cho rùa thần ở Hồ Gươm. Sự kết hợp giữa diễn xuất trực tiếp và hiệu ứng công nghệ góp phần tái hiện câu chuyện lịch sử bằng hình thức trực quan hơn.

Trước lo ngại AI sẽ thay thế diễn viên trên sân khấu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, công nghệ AI chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế con người trong nghệ thuật.

“Nghệ thuật quan trọng là cảm xúc. AI có thể là công cụ, hỗ trợ cho nghệ thuật biểu diễn, nhưng để thay thế thì chắc chắn không bao giờ”, ông nhấn mạnh.

Huyền tích Hồ Gươm được xem là sản phẩm công nghiệp văn hóa giúp kết nối lịch sử, văn hóa, nghệ thuật sân khấu và công nghệ, gồm không gian triển lãm, trải nghiệm tương tác, phòng chiếu đặc biệt và các chương trình biểu diễn.

Khu vực sảnh chờ giới thiệu lịch sử, di tích và danh nhân thông qua tư liệu, hình ảnh, hiện vật. Với chủ đề “Lưu - Khắc - Vang”, người tham dự có thể chụp ảnh cùng nhân vật lịch sử, ghép nối hình ảnh Tháp Rùa và lưu lại thông điệp cá nhân trên màn hình LED.

Hoạt cảnh sinh động được tạo dựng bởi công nghệ AI hỗ trợ cho màn trình diễn của các nghệ sĩ.

Tại phòng chiếu đặc biệt, AI được sử dụng để tái hiện tư liệu về lịch sử nhà hát và các vở diễn kinh điển như Cát bụi. Cách thể hiện này mở thêm phương thức tiếp cận tư liệu sân khấu, giúp khán giả có trải nghiệm khác với việc xem lại hình ảnh truyền thống.

Nhà hát kỳ vọng việc đưa tác phẩm lên không gian số, kết hợp các hoạt động tương tác, sẽ góp phần thu hút khán giả trẻ và lan tỏa tình yêu sân khấu.

Cũng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, tối 10/10, Nhà hát Kịch Hà Nội dự kiến công diễn vở Tôi và chúng ta của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Tác phẩm lấy bối cảnh một xí nghiệp những năm 1980, xoay quanh cuộc đấu tranh giữa tư duy quản lý bảo thủ và khát vọng đổi mới. Vở diễn mở màn dự án “Nhà hát Việt” được truyền hình trực tiếp trên nền tảng số.

Việc đưa vở diễn lên nền tảng số là một trong những hướng đi nhằm mở rộng khả năng tiếp cận công chúng, nhất là những khán giả không có điều kiện trực tiếp đến nhà hát.