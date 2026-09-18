Lần đầu làm chương trình 50.000 khán giả ở Mỹ Đình, Tùng Dương lo nhất một điều

(VTC News) -

Tùng Dương vừa công bố live-concert (chương trình biểu diễn nhạc sống) Bay về phía mặt trời sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 19/12 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Đây là live-concert thứ 15 của Tùng Dương sau 25 năm ca hát. Chương trình dự kiến có gần 40 tác phẩm, gồm các ca khúc đã gắn với nam ca sĩ, sáng tác về quê hương, đất nước và một số tác phẩm mới.

Lo nhất thời tiết khi làm concert ở sân vận động

Đây là lần đầu Tùng Dương tổ chức live-concert riêng tại sân vận động. Khi chuyển từ không gian nhà hát sang địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn người, nam ca sĩ cho biết anh phải đối mặt với nhiều bài toán, từ tổ chức sân khấu đến lượng khán giả.

“Tôi cũng lo lắm, chưa biết thế nào nhưng thôi, đã lên yên ngựa phải phóng thôi, năm nay năm Ngựa mà”, Tùng Dương chia sẻ.

Tùng Dương chia sẻ về live-concert “Bay về phía mặt trời” tại sân vận động Mỹ Đình.

Theo anh, các hạng mục của chương trình đã được phân chia cho từng bộ phận phụ trách. Kinh nghiệm từ 14 concert trước giúp ê-kíp có cơ sở để triển khai, song không gian ngoài trời vẫn đặt ra những vấn đề khác so với nhà hát.

“Điều tôi lo ở đây không phải về tổ chức sân khấu mà lo nhất về thời tiết. Nếu ông trời không ủng hộ thì rất đáng tiếc. Hy vọng mọi sự sẽ diễn ra suôn sẻ.”, nam ca sĩ chia sẻ.

Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng cho biết ý tưởng thực hiện một chương trình ngoài trời đã được anh và Tùng Dương trao đổi từ vài năm trước. Ban đầu, ê-kíp từng tính phương án tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, sau đó mới chuyển sang sân vận động.

Theo Nguyễn Hữu Vượng, khi đưa chương trình ra sân vận động, phần âm nhạc cũng phải được xây dựng khác với không gian nhà hát để phù hợp với quy mô khán giả.

Tùng Dương cho rằng việc thực hiện concert ở sân vận động là một lựa chọn có phần mạo hiểm. Tuy nhiên, anh không muốn sau 25 năm làm nghề vẫn chỉ lặp lại những cách làm quen thuộc.

“Còn ‘liều’ thì nghệ sĩ nào cũng phải ‘liều’. Tôi không muốn đi theo lối suy nghĩ an toàn, nhất là khi đã có tuổi, điều ‘chống chỉ định’ nhất là bị tụt hậu”, anh nói.

Live-concert không được xây dựng theo trình tự thời gian của sự nghiệp. Tùng Dương cho biết gần 40 tác phẩm sẽ được sắp xếp theo thể loại và mạch cảm xúc. Những ca khúc về quê hương, đất nước cũng được đưa vào chương trình. Theo anh, đây là phần âm nhạc quan trọng và mong muốn chương trình có tinh thần của một “concert quốc gia”, để khán giả có thể cùng hòa giọng.

Bên cạnh câu chuyện về quy mô, Tùng Dương chia sẻ về thay đổi trong cách anh nhìn nhận việc làm nghề. Tùng Dương cho rằng sau nhiều năm đứng trên sân khấu, điều anh quan tâm hiện nay không còn là chứng minh khả năng thanh nhạc mà là tìm được sự kết nối với người nghe.

Về vũ đạo, anh thừa nhận không tự tin nếu phải nhảy như các nghệ sĩ trẻ hiện nay nhưng cho biết có thể thử sức ở một vài tiết mục trong concert.

Theo nam ca sĩ, khán giả của anh cũng thay đổi. Từ một nghệ sĩ từng có lượng người nghe khá chọn lọc, anh hiện nhận được sự quan tâm từ nhiều độ tuổi, trong đó có khán giả trẻ. “Được các bạn trẻ ‘quay xe’ là một điều hạnh phúc”, anh chia sẻ.

Đưa nghệ sĩ trẻ vào live-concert

Hai khách mời đầu tiên được Tùng Dương công bố là Phùng Khánh Linh và GREYD. Ba khách mời còn lại chưa được tiết lộ. Tùng Dương cho biết anh muốn làm việc với những nghệ sĩ trẻ có cá tính riêng và coi sự khác biệt về thế hệ là cơ hội để trao đổi.

“Mình không thể trở thành gen Z được vì không thể quay ngược thời gian nhưng vẫn có thể hiểu tâm lý, những suy ngẫm của thế hệ các bạn”, anh nói.

Phùng Khánh Linh cho biết sau khi nhận lời tham gia chương trình, cô sáng tác hai ca khúc cho album mới của Tùng Dương, trong đó có ca khúc “Hai kẻ lang bạt”. Khi nói về việc hát với nghệ sĩ trẻ, Tùng Dương cũng đề cập đến quan điểm không để một người lấn át người còn lại.

Phùng Khánh Linh lần đầu đồng hành cùng Tùng Dương trong live-concert của đàn anh.

“Hát song ca thì phải biết lắng nghe nhau và biết cách làm sao để nâng tinh hoa của mỗi người lên, trở thành một bài hát song ca ăn ý chứ không phải để người kia “tàng hình” luôn bởi như thế sẽ là màn song ca thất bại”, anh nói.

Về 3 khách mời chưa công bố, Tùng Dương cho biết anh muốn giữ yếu tố bất ngờ và cho rằng mỗi người phù hợp với một chương khác nhau của live-concert.

Nam ca sĩ cũng nhắc đến Mỹ Tâm trong buổi họp báo. Anh cho biết nữ ca sĩ đã động viên và chúc ê-kíp chương trình thành công. “Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên để chia sẻ nhiều, nhưng mỗi khi có cơ hội gặp đều chia sẻ, trân quý nhau và cùng mong muốn mang đến những sự cống hiến cho khán giả, cho âm nhạc và cho sự nghiệp”, Tùng Dương chia sẻ.

Nam ca sĩ nhận xét Mỹ Tâm là người bền bỉ, quyết liệt và “lì đòn” trong nghề. Anh cũng thừa nhận trước một chương trình lớn, bản thân vẫn có áp lực.

“Thú thật hỏi Tùng Dương có run không thì chân có run, nhưng nhiều khi mình cũng phải “điếc không sợ súng” một tý để tâm hồn được bay bổng và làm nghệ thuật. Tôi vẫn có niềm tin rất lớn, mặc dù dòng nhạc của mình có nhiều cung bậc, nhiều mảng màu âm nhạc khác nhau. Trong một chương trình, điều quan trọng là làm sao hài hòa được các nhạc mục cũng như những dòng âm nhạc của mình”, Tùng Dương nói thêm.

Với một chương trình có quy mô lên tới 50.000 khán giả, kinh phí cũng là vấn đề Tùng Dương thừa nhận phải tính toán. “Tài chính là phần chìm, phần đau đáu của tôi vì làm gì cũng cần kinh phí. Để chuẩn bị cho live-concert này, tôi đành phải gác lại công việc khác để dồn nguồn lực cho live-concert này”, anh nói.

Theo Tùng Dương, anh muốn chương trình vừa ghi thêm một dấu mốc trong hành trình nghề nghiệp, vừa tiếp cận được đông đảo khán giả. Vì vậy, giá vé dự kiến cũng được cân nhắc theo hướng thấp hơn những live-concert anh từng thực hiện trong nhà hát.