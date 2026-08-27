Ho khò khè kéo dài, sụt gần 20 kg, bất ngờ khi bác sĩ tìm ra nguyên nhân

(VTC News) -

Ông C. (70 tuổi, ngụ phường Bình Dương, TP.HCM) vốn bệnh lý hô hấp. Đầu năm nay, ông một lần bị hít sặc khi ăn khô cá. Sau đó, ông xuất hiện ho, khò khè, khó thở khi gắng sức, sức khỏe giảm sút và sụt gần 20 kg.

Ông từng đến một số cơ sở y tế thăm khám, thực hiện chẩn đoán hình ảnh và được ghi nhận một chấm trắng ở phế quản. Các bác sĩ nghĩ nhiều đến bệnh lý hô hấp, kê thuốc uống và thuốc dạng ống hít.

Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, tình trạng ho, khò khè không cải thiện. Ông đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tiếp tục kiểm tra.

Bác sĩ gắp ra mảnh xương cá cắm tại phế quản thùy dưới phối trái (Ảnh: BVCC)

Tại bệnh viện, các bác sĩ Khoa Hô hấp chỉ định nội soi phế quản ống mềm để kiểm tra đường thở. Trong quá trình nội soi, ê-kíp Khoa Nội soi phát hiện dị vật hình đa giác đang cắm tại phế quản thùy dưới phổi trái. Các bác sĩ nhanh chóng sử dụng dụng cụ chuyên dụng gắp dị vật ra ngoài.

Sau khi lấy dị vật, ê-kíp bơm rửa phế quản thùy dưới bên trái và lấy mẫu bệnh phẩm thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xác định dị vật là mảnh xương cá.

Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Hô hấp để kiểm soát tình trạng viêm phổi và co thắt phế quản. Sau can thiệp, ông hết ho, hết khò khè, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Ho kéo dài sau khi bị sặc cần được lưu ý

Dị vật đường thở xảy ra khi thức ăn hoặc vật nhỏ đi nhầm vào khí quản, phế quản thay vì xuống thực quản. Nếu dị vật nhỏ hoặc nằm sâu trong các nhánh phế quản, người bệnh có thể không khó thở cấp tính mà chỉ xuất hiện những triệu chứng giống bệnh lý hô hấp thông thường.

Ho kéo dài, khò khè, khó thở hoặc viêm phổi tái diễn là những dấu hiệu cần lưu ý, đặc biệt khi xuất hiện sau một lần ăn uống bị sặc.

Ở người lớn tuổi, việc chẩn đoán dị vật đường thở có thể khó khăn hơn nếu người bệnh vốn mắc bệnh hô hấp. Các triệu chứng do dị vật gây ra dễ bị nhầm với đợt cấp của bệnh phổi hoặc viêm phế quản.

Theo BS. Đoàn Thị Phương Thảo, Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người dân, đặc biệt người lớn tuổi, nên ăn chậm, nhai kỹ và thận trọng khi sử dụng thực phẩm có xương như cá, gà.

Khi xuất hiện ho, khò khè, khó thở kéo dài hoặc bất thường sau một lần bị sặc, người bệnh nên đến cơ sở y tế thăm khám để xác định nguyên nhân, thay vì tự điều trị tại nhà.

Trong những trường hợp nghi ngờ dị vật đường thở, bác sĩ có thể chỉ định phương tiện chẩn đoán phù hợp. Nội soi phế quản vừa giúp quan sát trực tiếp đường thở, vừa có thể lấy dị vật khi phù hợp.

Việc phát hiện và lấy dị vật sớm giúp khai thông đường thở, đồng thời hạn chế các biến chứng như viêm nhiễm, tổn thương phế quản và viêm phổi kéo dài.