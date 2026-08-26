Nguyễn Đình Bắc ẵm trọn 2 danh hiệu cá nhân ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Tối 26/8, sau trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình, ban tổ chức công bố các giải thưởng cá nhân của giải đấu. Nguyễn Đình Bắc được vinh danh ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Đình Bắc được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công khi tuyển Việt Nam sở hữu Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Tài Lộc. Tuy nhiên, tiền đạo 22 tuổi nhanh chóng khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình của HLV Kim Sang-sik.

Đình Bắc kết thúc ASEAN Cup 2026 với 5 bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 2004 từng lập hat-trick vào lưới Timor Leste, sau đó ghi thêm 2 bàn trong chiến thắng trước Campuchia. Anh cũng 2 lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng những bàn thắng, Đình Bắc còn đóng góp đáng kể vào lối chơi chung. Trước trận chung kết lượt về, chân sút sinh năm 2004 thực hiện tổng cộng 26 pha dứt điểm, trong đó 13 lần đưa bóng trúng đích.

Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, Đình Bắc tiếp tục để lại dấu ấn dù không trực tiếp ghi bàn. Pha giật gót của anh tạo điều kiện để Nguyễn Hai Long ghi bàn mở tỷ số. Tuyển Việt Nam sau đó thắng Thái Lan 2-0, qua đó nắm lợi thế lớn trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Trước trận đấu cuối cùng, trang chủ ASEAN United FC từng xếp Đình Bắc vào nhóm 3 ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất cùng Nguyễn Xuân Son và Teerasak Poeiphimai của Thái Lan. Với những đóng góp xuyên suốt giải đấu, Đình Bắc cuối cùng vượt qua các đối thủ để nhận phần thưởng cá nhân cao quý nhất ASEAN Cup 2026.

Tiền đạo 22 tuổi đồng thời chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với người đồng đội Xuân Son khi cả hai cùng ghi 5 bàn thắng. Với Xuân Son, đây là lần thứ hai liên tiếp anh giành giải thưởng dành cho chân sút ghi nhiều bàn nhất ASEAN Cup.

Bóng đá Việt Nam còn có thêm một cá nhân được vinh danh sau giải đấu. Thủ môn Patrik Lê Giang nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất sau những màn trình diễn ổn định trong khung thành đội tuyển Việt Nam.