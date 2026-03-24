Hiện trường khủng khiếp máy bay quân sự rơi ở Colombia, ít nhất 33 người chết
24/03/2026 07:57:00 +07:00
Máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 của Colombia rơi ngay sau khi cất cánh ở vùng Amazon, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng, 77 người bị thương.
Một máy bay vận tải quân sự Hercules C-130 chở 121 người, chủ yếu là binh sĩ, đã gặp nạn ngay sau khi cất cánh hôm thứ Hai tại Puerto Leguizamo, miền nam Colombia, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 81 người bị thương. Puerto Leguizamo nằm ở tỉnh Putumayo, vùng Amazon, giáp biên giới Ecuador và Peru. (Video: X)
