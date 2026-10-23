Hai mẹ con nghi nhảy cầu ở Phú Thọ: Tìm thấy thi thể bé trai

(VTC News) -

Sáng 23/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các lực lượng tìm thấy cháu K.N.M. (SN 2024), một trong hai nạn nhân vụ nghi nhảy cầu Vĩnh Phú.

Trước đó, khoảng 16h47 ngày 22/10, đơn vị nhận được tin báo từ Công an xã Sông Lô về vụ việc hai mẹ con nghi nhảy cầu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, người dân phát hiện một xe máy bị bỏ lại giữa cầu Vĩnh Phú, nghi có người nhảy cầu.

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, 2 nạn nhân nghi nhảy cầu có thể là chị H. (SN 1998) và con trai là cháu M. (SN 2024, cùng trú tại thôn Phan Dư, xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Lập Thạch khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Nhiều người theo dõi tại hiện trường.

Lực lượng chức năng phân công lực lượng cùng các trang thiết bị hiện đại tìm kiếm xuyên đêm tại khu vực cầu Vĩnh Phú và dọc tuyến sông, tập trung rà soát những vị trí có khả năng nạn nhân trôi dạt đến.

Đến khoảng 7h30 ngày 23/10, các lực lượng tham gia tìm kiếm đã tìm thấy cháu M. tại khu vực bãi bồi thuộc địa phận xã Sơn Đông, cách cầu Vĩnh Phú khoảng 5km.

Các lực lượng đang tập trung tìm kiếm nạn nhân còn lại để bàn giao cho gia đình.