Công an phát thông báo tìm kiếm phụ nữ nghi nhảy cầu Bảo Hà xuống sông Hồng

(VTC News) -

Thông tin từ Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, đơn vị vừa phát đi thông báo tìm kiếm một phụ nữ nghi nhảy từ cầu Bảo Hà xuống sông Hồng, khu vực thuộc thôn Tân An, xã Bảo Hà.

Trước đó, vào khoảng 6h43 cùng ngày, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo về một phụ nữ được cho là đã nhảy từ cầu Bảo Hà xuống sông Hồng, khu vực thuộc thôn Tân An.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bảo Hà xác minh danh tính người liên quan. Theo thông tin ban đầu, người phụ nữ được xác định là Hoàng Thị Khuyên (SN 2002, trú tại số nhà 110, đường Trần Văn Giàu tổ dân phố 27, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai).

Người phụ nữ này cao khoảng 1,54m, nặng khoảng 50kg. Thời điểm xảy ra sự việc, người phụ nữ mặc váy dài màu trắng, tóc dài để tự nhiên.

Thời điểm người phụ nữ xuất hiện trước khi mất tích. (Ảnh: Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai)

Công an xã Bảo Hà đã phát thông báo đề nghị người dân sinh sống dọc sông Hồng, các địa phương ven sông và lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm.

Cơ quan công an đề nghị người dân nếu phát hiện người có đặc điểm nhận dạng nêu trên hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc cần nhanh chóng thông báo cho Công an xã Bảo Hà để phục vụ công tác tìm kiếm.

Người dân có thông tin có thể liên hệ Công an xã Bảo Hà qua số điện thoại 0868.181.498. Cán bộ tiếp nhận thông tin là Trung úy Nguyễn Mạnh Cường.

Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai đề nghị người dân chia sẻ thông tin tìm kiếm, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng và gia đình trong quá trình tìm người.