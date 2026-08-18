Giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu tự tử ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 18/8, lãnh đạo Công an phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC &CHCN giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử.

Video: Giây phút lực lượng Công an giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, một nam thanh niên bất ngờ bám vào lan can cầu vượt đường sắt Nghi Kim, phường Vinh Hưng (Nghệ An). Nhận được tin báo Công an phường Vinh Hưng, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh Nghệ An đã cử lực lượng đến hiện trường.

Nam thanh niên định nhảy cầu tự tử

Sau thời gian ngắn, các chiến sĩ Công an đã giải cứu thành công nam thanh niên định nhảy cầu tự tử.

Sự việc diễn ra quá nhanh, hàng chục người dân chứng kiến vụ việc bày tỏ ngưỡng mộ, thán phục trước kinh nghiệm giải cứu của các chiến sĩ Công an Nghệ An.

Qua xác minh, nam thanh niên tên là Pịt Văn Thanh (SN 2008), trú tại xã Keng Du, tỉnh Nghệ An.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ, để đưa Pịt Văn Thanh về với gia đình.

Trước đó, chính quyền xã Vạn An, huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa tổ chức khen thưởng đột xuất anh Nguyễn Trọng Khanh vì hành động dũng cảm cứu hai mẹ con nhảy cầu tự tử.

Tối 12/4, tại khu vực cầu Nam Đàn, nhiều người dân phát hiện hai mẹ con bất ngờ lao xuống sông trong tình huống nguy cấp. Chứng kiến sự việc, anh Khanh đã không ngần ngại lao xuống dòng nước để ứng cứu. Nhờ sự nhanh trí và quyết đoán, anh đã tiếp cận và lần lượt đưa cả hai nạn nhân lên bờ an toàn trong sự hỗ trợ của người dân xung quanh.

Trong quá trình cứu người, anh Khanh không may bị vật sắc cứa vào chân, gây vết thương sâu. Dù bị thương, anh vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục hỗ trợ cho đến khi các nạn nhân được đảm bảo an toàn và bàn giao cho lực lượng chức năng.