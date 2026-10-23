Công an Đồng Tháp bác thông tin 'CSGT gặp nạn khi truy đuổi người vi phạm'

(VTC News) -

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm chủ tài khoản Facebook đăng thông tin, hình ảnh bịa đặt về vụ CSGT gặp nạn khi truy đuổi người vi phạm giao thông.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Đồng Tháp, tài khoản Facebook “Damsan Rčăm” có thể là ảo. Việc đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng có thể gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng làm nhiệm vụ và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Một ngày trước, tài khoản Facebook “Damsan Rčăm” đăng bài viết cùng hình ảnh với nội dung “Giá phải trả cho hành vi cố tình bỏ chạy khi tham gia giao thông.

Nội dung sai sự thật.

Tình huống va chạm giao thông khi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ truy đuổi là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, nguyên nhân gốc rễ thường bắt nguồn từ hành vi không chấp hành hiệu lệnh, cố tình tăng ga bỏ chạy của người vi phạm”.

Theo nội dung bài viết thì người tham gia giao thông cố tình bỏ chạy khi bị lực lượng chức năng truy đuổi, dẫn đến nguy cơ xảy ra tai nạn tại địa bàn có biển báo địa phận tỉnh Đồng Tháp. Nội dung bài viết còn đề cập các hệ lụy và mức xử lý đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT.

Tuy nhiên, lãnh đạo Phòng CSGT Công an Đồng Tháp khẳng định thời gian qua địa phương này không xảy ra vụ việc như nội dung trên tài khoản Facebook “Damsan Rčăm”. Vì vậy, cơ quan chức năng đang truy tìm chủ tài khoản này để xử lý theo pháp luật.