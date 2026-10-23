Hà Nội tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Cần ưu tiên tái định cư tại chỗ cho người dân

(VTC News) -

Vĩnh Hưng đứng trước cơ hội tái thiết đô thị toàn diện

Tại tọa đàm “Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng - Từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân” do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 23/10, ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, cho biết địa bàn giữ vai trò là khu vực nội đô mở rộng kết nối trung tâm với hướng phát triển phía nam và đông nam Thủ đô.

Tuy nhiên, hiện trạng khu vực phát triển manh mún, thiếu quy chế quản lý trật tự xây dựng, nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy cao; mạng lưới giao thông ngõ xóm chật hẹp, chỉ 3-4m. Đường không có lề đường, đường chính quá tải lưu lượng gây ùn, tắc giao thông quanh năm.

Trong khi đó, dân số phường hiện khoảng 80.000 người. Với mật độ dân cư và lưu lượng phương tiện đó, tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên, không chỉ trong giờ cao điểm.

Ông Ngô Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng.

Hạ tầng xã hội thiếu hụt nghiêm trọng như thiếu công viên, cây xanh, trường học phân tán, chợ cóc/chợ tạm gây ô nhiễm. Tài nguyên đất đai bị lãng phí và môi trường bị suy giảm khi kênh mương thải, thoát nước chưa được quy hoạch bài bản, chỉ cần mưa lớn 30 phút là có thể bị ngập nặng, không đi lại được.

Theo ông Cường, dự án chỉnh trang, tái thiết Vĩnh Hưng đã được phê duyệt trên tổng diện tích 447ha, trong đó chỉnh trang hơn một nửa diện tích. Đối với các khu vực tái thiết sẽ phải xây dựng lại toàn bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Theo quy hoạch, có những tuyến đường có mặt cắt 21,5m, 30m, 40m. Hiện nhà đầu tư đang nghiên cứu, đề xuất mở rộng mặt cắt một số tuyến đường nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông trong tương lai.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng đang nghiên cứu, đề xuất phát triển các khu nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư.

“Trong quá trình giải phóng mặt bằng, việc xây dựng nhà tái định cư phải được thực hiện để khi các hộ dân thuộc diện được bố trí tái định cư hoặc đủ điều kiện mua nhà ở xã hội thì đã có nhà để bố trí. Đây là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình tái thiết đô thị, nhằm bảo đảm quyền lợi và điều kiện sinh sống của người dân bị ảnh hưởng”, ông Cường nhấn mạnh.

Ngoài hệ thống giao thông đường bộ, trên địa bàn phường còn có các dự án quy hoạch đường sắt đô thị đi ngầm, bao gồm một số tuyến và nhà ga ngầm. Việc phát triển hệ thống đường sắt đô thị nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông công cộng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận tiện hơn với các phương tiện vận tải công cộng.

Tái thiết phải tạo ra một đô thị đáng sống

Lý giải vì sao lại chọn Vĩnh Hưng làm điểm đột phá tái thiết trong quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội, TS, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng trong quy hoạch mới, Hà Nội không còn phát triển theo mô hình chùm đô thị vệ tinh nữa mà chuyển sang mô hình 9 cực phát triển.

Từ một vùng ngoại vi cách đây 30 năm, Vĩnh Hưng nay đã đứng trước cơ hội đột phá trở thành trung tâm hiện đại ở trục phát triển phía đông. Để thực hiện nhiệm vụ nặng nề này, theo ông Nghiêm, đã có cơ sở pháp lý và thực tiễn rất đồng bộ.

Ông Đào Ngọc Nghiêm chia sẻ tại tọa đàm.

Để hoàn thiện Đồ án tái thiết đô thị Vĩnh Hưng, ông Đào Ngọc Nghiêm lưu ý một số nội dung quan trọng.

Về quy mô dân số và chỉ tiêu đất đai, ông Nghiêm cho rằng cần tính toán cơ cấu đa dạng các loại hình nhà ở như nhà ở xã hội, chung cư cao tầng, đồng thời cân nhắc tỷ lệ nhà liền kề hay nhà vườn phù hợp để người dân đồng thuận.

Đồng thời, dự án cần tiên phong và chú trọng hơn nữa đến quỹ đất dành cho các công trình văn hóa, giáo dục. Theo quy hoạch, đô thị Vĩnh Hưng dành diện tích hơn 30 ha cho trường học, song ông Nghiêm đề xuất cần nâng lên gần 40 ha để xây dựng hệ thống trường liên cấp hiện đại.

Về không gian xanh, Vĩnh Hưng có vị trí đặc thù tiếp giáp sông Hồng nên cần thiết kế dải cây xanh mở, kết nối thông suốt từ sông Hồng vào sâu trong đô thị ngay từ đầu.

Ông Nghiêm cũng cho rằng, chính sách giải phóng mặt bằng và tái định cư là khâu then chốt, vì vậy cần ưu tiên chính sách tái định cư tại chỗ cho người dân với các hình thức nhà ở linh hoạt, có chính sách riêng phù hợp để đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Cuối cùng, về giao thông ngầm, cần nghiên cứu cẩn trọng các điều kiện địa chất và thủy văn khu vực ven sông Hồng trước khi quyết định, tránh bài học kinh nghiệm từ việc khảo sát xây dựng hầm hay cầu Trần Hưng Đạo trước đây.

“Nếu giải quyết tốt các vấn đề này, dự án tái thiết Vĩnh Hưng sẽ trở thành một mô hình đô thị hiện đại, tạo động lực phát triển bền vững cho khu vực phía đông và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”, ông chia sẻ.