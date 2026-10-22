Đề nghị điều tra vụ Petimex bán 185 triệu lít xăng dầu không hóa đơn

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn ký ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn. (Ảnh: Thanh tra Chính phủ)

Theo kết luận thanh tra, Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng hơn 2.841 tỷ đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hành vi này có dấu hiệu của các tội: Tội trốn thuế theo Điều 200, Tội buôn lậu theo Điều 188, Tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 của Bộ luật Hình sự.

Qua đó, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu tội phạm nêu trên và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tháng 5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã có thông báo gửi Thanh tra Chính phủ về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố.

Bán xăng dầu trước kỳ điều chỉnh giá, gây thiệt hại lớn

Ngoài ra, kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc Petimex bán xăng dầu trong Quý I/2026 trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước và doanh nghiệp.

Qua phân tích các tài liệu do Petimex cung cấp, Đoàn thanh tra đánh giá trong tháng 3/2026, Petimex có hành vi bán số lượng 16,268 triệu lít xăng dầu trước các kỳ điều hành giá xăng dầu dưới giá thành cho 14 khách hàng trái quy định, số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 58,433 tỷ đồng.

Đồng thời có hành vi bán 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S (đơn hàng ngày 6/3/2026) cho Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (Công ty Phúc Lâm) trái quy định và trái với hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu số 05-2026/HĐNTMB-PETIMEX ngày 2/1/2026, Biên bản ghi nhớ ngày 23/2/2026 giữa Petimex và Công ty Phúc Lâm, số tiền thiệt hại cho Petimeх ước tính khoảng 41,59 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định, hành vi nêu trên có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, sau khi Đoàn thanh tra làm việc với Petimex về đơn hàng 5,9 triệu lít dầu diesel 0,001S bán cho Công ty Phúc Lâm, Tổng giám đốc Petimex và lãnh đạo Phòng kinh doanh đã bổ sung “Biên bản sửa đổi bổ sung ngày 2/3/2026” ký lùi ngày để gửi cho Đoàn thanh tra, có dấu hiệu của tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, Petimex bán hàng tạm nhập tái xuất cho 6 đối tác nước ngoài thấp hơn chi phí kế toán, Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 322 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Petimex còn nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long (PTC) tăng dần qua các năm, cho nợ không cần tài sản thế chấp và không có bảo lãnh ngân hàng gây thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 86,188 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Hội đồng quản trị Petimex ban hành chính sách bán hàng trong đó quy định khoản nợ của 2 Công ty con (Công ty cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp, Công ty cổ phần Nhiên liệu Tây Đô) vượt quá giá trị tài sản đảm bảo. Đoàn thanh tra đánh giá số tiền thiệt hại cho Petimex ước tính khoảng 1,408 tỷ đồng, có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra việc Petimex đầu tư, lắp đặt hệ thống đo mức, nhiệt độ và báo tràn tự động tại các bồn (thiết bị đo mức bồn tự động) nhưng không sử dụng để theo dõi, quản lý, mua bán, thanh toán đối với lượng hàng nhập xuất qua bồn, không đúng quy định. Các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trước những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu các vụ việc và kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để xem xét, khởi tố, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Petimex có địa chỉ tại số 472 đường Nguyễn Huệ, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp, được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp. Lĩnh vực hoạt động buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Theo các báo cáo tài chính hợp nhất của công ty từ năm 2022-2025 đã được kiểm toán, hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petimex đã đóng góp cho ngân sách nhà nước 7.878 tỷ đồng.