Hà Nội, TP.HCM rực sáng trong đêm pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Tối 2/9, Hà Nội đồng loạt tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa, mang đến màn trình diễn ánh sáng phục vụ người dân trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Các trận địa được bố trí tại khu vực trước trụ sở Báo Hà Nội Mới, trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), Đảo Dừa - Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng), đường đua F1 - Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (phường Từ Liêm) và Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Theo ghi nhận của PV VTC News, từ khoảng 19h, dòng người bắt đầu đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm ngày một đông. Nhiều tuyến phố quanh hồ trở nên chật kín, người dân kiên nhẫn tìm vị trí thuận lợi để chờ khoảnh khắc pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Thủ đô.

Không khí càng lúc càng náo nhiệt khi thời khắc khai hỏa đến gần. Các gia đình đưa theo trẻ nhỏ, nhiều em được bố mẹ bế hoặc cõng trên vai để vừa tránh dòng người chen chúc, vừa có thể quan sát rõ màn trình diễn.

Đúng 21h, tiếng đếm ngược vang lên giữa biển người. Những loạt pháo hoa đầu tiên vút lên rồi bung nở rực rỡ trên nền trời Hà Nội.

Sắc đỏ, vàng, xanh, tím nối tiếp nhau tạo thành những chùm sáng lớn, phản chiếu xuống mặt nước hồ Hoàn Kiếm, biến không gian quanh hồ thành một bức tranh ánh sáng lung linh trong đêm Tết Độc lập.

Cùng thời điểm, pháo hoa cũng đồng loạt được khai hỏa tại khu vực hồ Tây.

Tại Mỹ Đình, màn trình diễn bắt đầu lúc 21h và kéo dài khoảng 15 phút, thu hút đông đảo người dân tập trung theo dõi.

Trên khắp các khu vực có điểm bắn, người dân chăm chú hướng mắt lên bầu trời, nhiều người không giấu được sự thích thú trước những màn pháo hoa liên tiếp biến đổi hình dáng và màu sắc.

Không ít bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bằng điện thoại, lưu giữ những hình ảnh đáng nhớ trong đêm Quốc khánh tại Hà Nội.

Tại TP.HCM, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 18h, các tuyến đường hướng về trung tâm như Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Đồng Khởi... bắt đầu đông phương tiện. Càng về tối, lượng người đổ về các khu vực có tầm nhìn thuận lợi càng tăng.

Tại những tuyến đường ven sông Sài Gòn, nhiều gia đình tranh thủ đến sớm, chọn vị trí thuận lợi để theo dõi màn trình diễn. Không khí chờ đợi diễn ra sôi động nhưng vẫn trật tự. Nhiều bạn trẻ tranh thủ chụp ảnh, quay video trong lúc chờ đợi. Điện thoại được chuẩn bị sẵn để ghi lại khoảnh khắc bầu trời thành phố bừng sáng trong đêm Quốc khánh.

Năm nay, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tại 7 điểm trên địa bàn, trong đó có các trận địa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật. Chương trình diễn ra từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút.

Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, là điểm bắn tầm cao có quy mô lớn nhất. Trận địa được bố trí 1.200 quả pháo tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp, 40 giàn hỏa thuật và gần 500 ống phóng tạo hiệu ứng.

Trong khi đó, trận địa tại tòa nhà Saigon Marina IFC có 90 dàn pháo tầm thấp, 60 dàn hỏa thuật và 12.540 ống hỏa thuật, tạo nên những hiệu ứng ở tầm thấp giữa khu vực đô thị.

Tại phường Vũng Tàu, đúng 21 giờ, loạt pháo đầu tiên vút lên từ bãi biển TP.HCM thắp sáng cả bầu trời.

Những chùm sáng liên tiếp bung nở, soi rực khu vực bãi biển TP.HCM.

Những loạt pháo hoa cuối cùng khép lại màn trình diễn lúc 21 giờ 15 phút. Sau khoảnh khắc mãn nhãn, dòng người từ các điểm xem bắt đầu tỏa về nhiều hướng.