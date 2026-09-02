Hà Nội, TP.HCM rực sáng trong đêm pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9

Tối 2/9, hàng vạn người dân tập trung tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội và TP.HCM, cùng hướng lên bầu trời trong khoảnh khắc rực rỡ mừng Quốc khánh.
Không khí càng lúc càng náo nhiệt khi thời khắc khai hỏa đến gần. Các gia đình đưa theo trẻ nhỏ, nhiều em được bố mẹ bế hoặc cõng trên vai để vừa tránh dòng người chen chúc, vừa có thể quan sát rõ màn trình diễn.
Sắc đỏ, vàng, xanh, tím nối tiếp nhau tạo thành những chùm sáng lớn, phản chiếu xuống mặt nước hồ Hoàn Kiếm, biến không gian quanh hồ thành một bức tranh ánh sáng lung linh trong đêm Tết Độc lập.
Trên khắp các khu vực có điểm bắn, người dân chăm chú hướng mắt lên bầu trời, nhiều người không giấu được sự thích thú trước những màn pháo hoa liên tiếp biến đổi hình dáng và màu sắc.
Không ít bạn trẻ tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đặc biệt bằng điện thoại, lưu giữ những hình ảnh đáng nhớ trong đêm Quốc khánh tại Hà Nội.
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