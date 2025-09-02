Cận cảnh trận địa pháo hoa ở TP.HCM trước giờ khai hỏa mừng Quốc khánh 2/9

Các giàn pháo tầm thấp được lực lượng thi công đấu nối dây dẫn. Mỗi giàn có hình dạng khác nhau, tạo nên hiệu ứng riêng về màu sắc và tầm bắn. Khi pháo tầm cao được đặt vào ống phóng, dây mồi lửa điện sẽ được kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm để sẵn sàng khai hỏa.