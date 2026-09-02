Cận cảnh trận địa pháo hoa Hồ Tây trước giờ khai hỏa chào mừng Quốc khánh 2/9

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9. Người dân có thể quan sát màn pháo hoa từ các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình và Hồ Tây.