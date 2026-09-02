Chọn vị trí đẹp xem pháo hoa ở Hà Nội tối Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Tối nay (2/9), Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa trong thời gian 15 phút, từ 21h đến 21h15. Người dân có thể lựa chọn các khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình hoặc Hồ Tây để theo dõi màn pháo hoa.

Theo kế hoạch, 5 trận địa được bố trí trước trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội Mới, trước Bưu điện Hà Nội, đảo Dừa trong Công viên Thống Nhất, đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia và vườn hoa Lạc Long Quân. Các trận địa kết hợp pháo hoa tầm cao và tầm thấp. Tổng cộng có 3.700 quả pháo hoa nổ tầm cao và 390 giàn pháo hoa nổ tầm thấp được sử dụng.

Màn pháo hoa quy mô lớn tại Hà Nội thắp sáng bầu trời Mỹ Đình tối 23/1. (Ảnh: Viên Minh)

Hồ Hoàn Kiếm

Khu vực trung tâm Hà Nội có hai trận địa, đặt trước trụ sở Báo Hà Nội Mới và trước Bưu điện Hà Nội. Đây là khu vực tập trung đông người, vì vậy những tuyến phố quanh hồ Hoàn Kiếm và các khu vực có tầm nhìn về phía mặt hồ có thể được lựa chọn để theo dõi pháo hoa.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cùng các tuyến phố đi bộ lân cận cũng là những khu vực thuận tiện cho người dân tiếp cận không gian trung tâm. Ngoài ra, các vị trí cao có hướng nhìn về hồ Hoàn Kiếm có thể giúp quan sát màn pháo hoa từ khoảng cách xa hơn.

Người dân lựa chọn khu vực này cần lưu ý lượng người và phương tiện có thể tăng cao trước thời điểm bắn. Việc đến sớm sẽ giúp chủ động hơn trong việc tìm vị trí quan sát và gửi phương tiện.

Công viên Thống Nhất

Trận địa thứ ba được bố trí tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng.

Không gian công viên rộng, có mặt hồ Bảy Mẫu, vì vậy người dân có thể lựa chọn các khu vực phù hợp trong công viên để theo dõi pháo hoa. Các lối đi và khu vực ven hồ có thể tạo tầm nhìn tương đối thoáng về phía trận địa.

Trong ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, Công viên Thống Nhất cũng là một trong những địa điểm diễn ra các hoạt động phục vụ người dân. Thành phố yêu cầu các phường có trận địa pháo hoa tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ nhân dân tại khu vực bắn pháo hoa.

Điểm bắn pháo hoa tại sân vận động Mỹ Đình dịp 23/1. (Ảnh: Viên Minh)

Khu vực Mỹ Đình

Ở phía Tây Hà Nội, pháo hoa được bắn tại đường đua F1 thuộc Khu liên hợp thể thao quốc gia.

Khu vực Mỹ Đình có không gian rộng, người dân có thể lựa chọn các khu vực xung quanh quảng trường trước sân vận động quốc gia Mỹ Đình hoặc những vị trí có hướng nhìn về phía đường đua F1 để quan sát.

Các tuyến Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ và khu vực lân cận có thể là những hướng tiếp cận để người dân tìm vị trí phù hợp. Tuy nhiên, do lượng người tập trung đông, người dân nên chủ động thời gian di chuyển, tránh dồn vào khu vực gần trận địa ngay trước 21h.

Vườn hoa Lạc Long Quân

Trận địa thứ năm nằm tại vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ. Người dân có thể lựa chọn các khu vực ven Hồ Tây có hướng nhìn về phía vườn hoa để theo dõi pháo hoa.

Các tuyến ven hồ như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Vệ Hồ có nhiều không gian mở, tuy nhiên người dân cần tuân thủ phương án phân luồng, không dừng đỗ phương tiện tùy tiện dưới lòng đường hoặc trên vỉa hè.

Khu vực vườn hoa Lạc Long Quân cũng được tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân trong ngày Quốc khánh 2/9.

Nhiều điểm gửi xe miễn phí

Để phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi trong dịp ngày Quốc khánh, Hà Nội bố trí nhiều điểm trông giữ phương tiện miễn phí từ 17h ngày 31/8 đến hết ngày 2/9.

Tại khu vực trung tâm, người dân có thể gửi xe tại điểm tạm thời ở dốc Ngọc Hà; các tuyến Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Lê Phụng Hiểu. Một số điểm khác được bố trí tại Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Cung Thiếu nhi Hà Nội ở số 36 Lý Thái Tổ.

Ở phía Tây, các điểm miễn phí gồm Bến xe Yên Nghĩa và bãi đỗ xe tại ga Nhổn. Ngoài ra, nhiều công viên, di tích và khu vực công cộng như Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ, Công viên Cầu Giấy, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long cũng được bố trí trông giữ phương tiện không thu giá dịch vụ.

Với thời gian bắn chỉ 15 phút, người dân nên lựa chọn khu vực quan sát phù hợp, di chuyển sớm và ưu tiên các điểm gửi xe được bố trí. Việc không dừng, đỗ tùy tiện sẽ góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông trong thời điểm đông người.