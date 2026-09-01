Chuyến bay Vietnam Airlines rực sắc cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Ngày 31/8, VN245 bắt đầu tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và đến TP.HCM như một chuyến bay thường lệ. Nhưng ngay từ khi làm thủ tục, hành khách được nhận thẻ lên tàu được thiết kế riêng với hình ảnh cờ Tổ quốc, chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

Theo tiếng nhạc của đoàn nghi lễ Quân đội, nhiều hành khách cất tiếng hát, giơ cao cờ Tổ quốc trong khoang máy bay.

Chuyến bay cất cánh từ sân bay Nội Bài lúc 8h với 220 hành khách trên khoang máy bay Airbus A350. Khi đạt độ cao hành trình, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam đi dọc khoang trao những lá cờ Tổ quốc cho hành khách. Sắc đỏ dần xuất hiện trên các hàng ghế.

Những lá cờ Tổ quốc được trao tới hành khách trước khi chương trình âm nhạc bắt đầu.

Ít phút sau, cán bộ, chiến sĩ đoàn nghi lễ Quân đội bắt đầu biểu diễn bằng nhạc cụ ngay trên khoang máy bay. Ba giai điệu “Đất nước trọn niềm vui”, “Nối vòng tay lớn” và “Như có Bác trong ngày đại thắng” lần lượt vang lên trên hành trình từ Hà Nội đến TP.HCM.

Đây là chương trình được Vietnam Airlines phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Giữa phần biểu diễn, những tiếng hát của hành khách bắt đầu cất lên, dần nối dài qua khoang máy bay. Những lá cờ được trao trước đó cùng được giơ cao. Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam và nhiều hành khách hát theo tiếng nhạc.

Chị Mia Sarah, một hành khách người Anh, chia sẻ: “Tôi không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm không khí Quốc khánh Việt Nam ngay trên một chuyến bay. Khi mọi người bắt đầu hát và giơ cao những lá cờ, tôi cũng muốn tham gia. Đây sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi của tôi tại Việt Nam”.

Sau phần biểu diễn, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam và tiếp viên Vietnam Airlines trao quà blind box phiên bản giới hạn mascot chủ đề 2/9 tới hành khách. Chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 10h10.

Cán bộ, chiến sĩ Đoàn Nghi lễ Quân đội cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trên chuyến bay.

Những hoạt động trên VN245 nằm trong chuỗi chương trình Vietnam Airlines triển khai gắn với các ngày lễ lớn của đất nước. Qua mỗi hành trình, hãng mong muốn đưa những nét văn hóa và câu chuyện về Việt Nam đến gần hơn với hành khách trong nước, quốc tế.

Một số hình ảnh trên chuyến bay của Vietnam Airlines.

Các hành khách và tiếp viên rực rỡ sắc cờ.

Hành khách hân hoan đón đoàn nghi lễ Quân đội.

Âm hưởng ngày Quốc khánh lan tỏa trên chuyến bay.