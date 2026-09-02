Ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9

(VTC News) -

Ngày 2/9 hàng năm là Ngày Quốc khánh Việt Nam, một trong những ngày lễ lớn của đất nước. Đây không chỉ là dịp để người dân kỷ niệm sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là thời điểm để cùng nhìn lại chặng đường đấu tranh giành độc lập, đồng thời trân trọng những giá trị của hòa bình và tự do.

Trong ngày 2/9, Google Doodle hiển thị hình ảnh chào mừng Ngày Quốc khánh Việt Nam, thu hút sự chú ý của người dùng. Việc Google thay đổi hình ảnh trên trang chủ để đánh dấu ngày lễ đặc biệt của Việt Nam góp phần đưa sự kiện lịch sử này đến gần hơn với đông đảo người dùng Internet.

(Ảnh minh hoạ)

Ngày Quốc khánh Việt Nam gắn với mốc son lịch sử

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập trước hàng vạn đồng bào. Người khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam và tuyên bố sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Sự kiện này trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, đánh dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh lâu dài vì độc lập, tự do. Ngày 2/9 được chọn là Ngày Quốc khánh Việt Nam và trở thành ngày lễ có ý nghĩa đặc biệt đối với mỗi người dân.

Ngày Quốc khánh Việt Nam cũng thường được gọi là “Tết Độc lập”. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ, tri ân các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập dân tộc; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, chủ quyền và những thành quả đã đạt được.

Không khí rộn ràng trong Ngày Quốc khánh Việt Nam

Trong dịp Ngày Quốc khánh Việt Nam, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và sinh hoạt cộng đồng được tổ chức tại các địa phương. Người dân cùng gia đình, bạn bè tham gia các hoạt động chào mừng, tìm hiểu lịch sử và hướng về những giá trị truyền thống của dân tộc.

Sắc đỏ của quốc kỳ xuất hiện trên nhiều tuyến phố, khu dân cư và các địa điểm công cộng. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày 2/9 tạo nên không khí trang trọng nhưng cũng không kém phần rộn ràng, thể hiện niềm tự hào của người dân trong Ngày Quốc khánh Việt Nam.

Trải qua nhiều thập kỷ, Ngày Quốc khánh Việt Nam vẫn giữ nguyên ý nghĩa lịch sử và giá trị tinh thần đặc biệt. Đây không chỉ là ngày đánh dấu sự ra đời của một Nhà nước độc lập mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam thêm trân trọng hòa bình, tự do và cùng hướng tới tương lai.