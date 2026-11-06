Hà Nội: Hiện trạng đường Tam Trinh trước hạn thông xe kỹ thuật 31/12

Dự án mở rộng đường Tam Trinh dài 3,5km, vốn hơn 3.500 tỷ đồng đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, vỉa hè, hướng tới thông xe ngày 31/12; nhiều đoạn đã dần thành hình.
Video: Hà Nội: Hiện trạng đường Tam Trinh trước hạn thông xe 31/12.
Song song với các hạng mục ngầm, nhiều đoạn trên tuyến đang được thi công vỉa hè. Một số khu vực đã hoàn thành phần nền, bắt đầu bước vào công đoạn lát gạch.
Tuy nhiên, việc thi công tại một số vị trí vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến lối ra vào các khu dân cư.
Không chỉ việc đi lại, hoạt động kinh doanh của các hộ mặt phố cũng chịu tác động. Nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa, trong khi một số cơ sở vẫn cố gắng duy trì hoạt động. Theo các hộ kinh doanh, lượng khách hiện giảm khoảng 2/3 so với trước khi công trường triển khai.
Tại một số đoạn đã hoàn thành các hạng mục nền nhưng chưa được thảm nhựa, mặt đường đang được tận dụng làm nơi đỗ xe. Hàng chục ô tô lớn, nhỏ tập trung dọc những khu vực này.
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