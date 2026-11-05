Đỗ Mỹ Linh, Phương Nga hội ngộ Tiểu Vy, nhan sắc dàn hậu gây chú ý

Phim xoay quanh một trang trại đang nghiên cứu công thức sữa đặc biệt, được cho là có khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa và tạo ra những hiện tượng kỳ lạ. Trâu (Nguyễn Hùng), một người lao động nghèo, cùng những người khác tìm cách tiếp cận công thức bí mật với hy vọng đổi đời. Tuy nhiên, những toan tính ban đầu dần trở nên phức tạp khi các mối quan hệ tình cảm, sự khác biệt về địa vị và lựa chọn cá nhân đan xen. Phim có sự tham gia của Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Tiểu Vy, Lãnh Thanh, Huy Tít... Trong đó, Tiểu Vy lần đầu thử sức với một vai diễn điện ảnh có màu sắc khác biệt so với hình ảnh hoa hậu quen thuộc.