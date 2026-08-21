Hà Nội: Lấy sự tiến bộ của học sinh làm KPI đánh giá giáo viên

Sáng 21/8, tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà đã nhấn mạnh hàng loạt điểm mới mang tính đột phá về tinh gọn bộ máy, đầu tư hạ tầng, quản trị dữ liệu tập trung và đo lường chất lượng thực chất cho ngành giáo dục Thủ đô.

Sau sắp xếp trường học, Hà Nội giảm 2.366 cán bộ quản lý

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, năm học 2026-2027 đánh dấu bước chuyển mình lớn của Giáo dục Hà Nội trong việc sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác bố trí, kiện toàn đội ngũ đã hoàn thành đồng bộ từ ngày 10/8 để các đơn vị sẵn sàng cho năm học mới.

Theo đó, thành phố thực hiện tinh gọn 53,3% đầu mối trường học, tương đương giảm 1.251 trường và 2.366 cán bộ quản lý. Giảm cán bộ quản lý nhưng Hà Nội đã bổ sung tăng thêm gần 2.000 giáo viên trực tiếp đứng lớp, giúp khắc phục tình trạng thiếu giáo viên từng xảy ra.

Về cơ sở vật chất, toàn thành phố tăng thêm khoảng 1.800 phòng học mới. Trong đó, 800 phòng học đưa vào khai thác ngay đầu năm học và 1.000 phòng đang tiếp tục hoàn thiện. Mô hình trường học được thống nhất gồm: trường một cấp học (nhiều phân hiệu) và trường liên cấp (Tiểu học, THCS, THPT).

Bà Vũ Thu Hà cho rằng việc tổ chức lại hệ thống cần đi cùng với phương án quản trị phù hợp với mô hình mới, bảo đảm khả năng điều phối đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất giữa các cơ sở, phân hiệu.

Các trường sau sắp xếp cũng được yêu cầu xác định rõ mục tiêu chung, những hạn chế cần khắc phục và lộ trình phấn đấu để có thể đo lường kết quả thực hiện trong năm học.

“Trước đây, trường nào giáo viên của trường đấy. Tuy nhiên sau sắp xếp, giảm đầu mối quản lý sẽ có điều phối đội ngũ trong trường mình theo mô hình mới đảm bảo đáp ứng yêu cầu và linh hoạt nhất. Có thể trường này trước đây thừa giáo viên, trường kia thiếu nhưng sau khi tổ chức sắp xếp việc điều phối đội ngũ giáo viên sẽ đáp ứng tốt hơn được yêu cầu”, bà Vũ Thu Hà nói.

Bà Vũ Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội - phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027, sáng 21/8.

Một trong những yêu cầu được đại diện lãnh đạo TP. Hà Nội nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.

Theo đó, các xã/phường được yêu cầu rà soát, bố trí kinh phí hoàn thiện nhà vệ sinh, khu vực rửa tay và các cơ sở vật chất thiết yếu...Những phòng, khu vực dôi dư sau sắp xếp được ưu tiên chuyển đổi thành phòng học tại những nơi còn có sĩ số học sinh cao.

Bên cạnh đó, thành phố định hướng bố trí các phòng học đa năng (diện tích tối thiểu 80m²) phục vụ hoạt động nghệ thuật, thể chất, trí tuệ cảm xúc và các hoạt động khác của học sinh; đồng thời tổ chức các không gian sáng tạo trong trường học.

Bà Vũ Thu Hà nhấn mạnh việc bố trí, khai thác cơ sở vật chất cần xuất phát từ mục tiêu giáo dục và nhu cầu thực tế của từng địa phương, từng cơ sở giáo dục.

Đánh giá giáo viên bằng KPI tiến bộ của học sinh

Một trong những nội dung đáng chú ý trong chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà là thay đổi phương thức theo dõi, đánh giá kết quả giáo dục.

Cụ thể, năm học 2026-2027, TP. Hà Nội sẽ triển khai hệ thống dữ liệu tập trung để theo dõi các chỉ số, thay vì chỉ đánh giá bằng những báo cáo mang tính chung chung. Việc đánh giá phải dựa trên những chỉ số khách quan, theo dõi được quá trình tiến bộ của học sinh và bảo đảm tính thực chất.

Trong đó, thành phố sẽ theo dõi các chỉ số về chiều cao, cân nặng của học sinh. Mục tiêu được đặt ra là tăng chiều cao 1,5 cm so với mặt bằng chung, đồng thời theo dõi, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng hoặc béo phì.

Dự kiến, học sinh sẽ được theo dõi qua 5 lần đo trong một năm học, từ số liệu đầu năm đến các thời điểm giữa kỳ, cuối kỳ, nhằm đánh giá sự tăng trưởng và có những điều chỉnh liên quan đến dinh dưỡng, luyện tập.

Việc theo dõi chế độ dinh dưỡng của học sinh cũng được gắn với hệ thống Hà Nội Check, trong đó thông tin về chế độ dinh dưỡng hằng ngày được cập nhật để phụ huynh có thể theo dõi, giám sát.

Ngoài thể chất, thành phố cũng dự kiến theo dõi chỉ số cảm xúc xã hội, năng lực tiếng Anh, năng lực nghệ thuật và kết quả học tập của học sinh thông qua các công cụ, phương thức đo lường cụ thể.

Một nội dung quan trọng khác cũng được đánh giá toàn thành phố là kết quả học tập của học sinh qua các bài kiểm tra đánh giá chung. Sở GD&ĐT sẽ triển khai ngay trong năm học 2026-2027 tới từng cấp học.

Đáng chú ý, thay vì chỉ nhìn vào một kết quả đầu vào, đầu ra đơn lẻ, hệ thống sẽ đo lường sự thay đổi của học sinh trong quá trình học tập.

“Ví dụ đầu vào 4.5-5.0 điểm, sau bài kiểm tra giữa kỳ, học sinh tiến bộ được thế nào? Và mức độ tiến bộ của học sinh sẽ là KPI để đánh giá giáo viên. Như vậy, năm học 2026-2027, sẽ đánh giá kết quả giảng dạy của giáo viên thông qua mức độ tiến bộ của học sinh bằng thước đo chung toàn thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết.

Đối với Đề án đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết thành phố đã xác định 3 cấp độ triển khai.

Thành phố đưa ra các mô hình và tiêu chí, trong khi từng địa phương, từng cơ sở giáo dục được yêu cầu chủ động, sáng tạo và lựa chọn cách triển khai phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo bà Vũ Thu Hà, ngay cả những đơn vị còn nhiều khó khăn cũng cần bắt đầu từ những bước phù hợp với điều kiện của mình, từ việc thay đổi môi trường, không gian, nhận diện đến huy động nguồn lực và học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình đã triển khai hiệu quả.

Các trường sẽ đăng ký mức độ thực hiện theo 3 cấp độ, đồng thời các đơn vị có điều kiện và kinh nghiệm sẽ hỗ trợ, chia sẻ với những đơn vị mới bắt đầu triển khai.

Cách tiếp cận tương tự cũng được đặt ra đối với giáo dục nghệ thuật. Thành phố sẽ có các cấp độ triển khai và đánh giá kết quả thông qua năng lực cụ thể của học sinh, các hoạt động biểu diễn, giao lưu và trải nghiệm.

Bá Duy (VOV2)