Hà Nội giảm 2.366 cán bộ quản lý, tăng gần 25.000 giáo viên

(VTC News) -

Theo Cổng thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 sáng 21/8, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh năm học mới nhiều điểm thay đổi. Hà Nội đã hoàn thành việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ và mạng lưới trường học. Số đầu mối trường học được tinh gọn 53,3%, tương ứng giảm 1.251 trường.

Cùng với việc giảm số đầu mối, bộ máy quản lý giáo dục cũng được sắp xếp theo hướng tinh gọn. Thành phố giảm 2.366 cán bộ quản lý, trong khi số giáo viên trực tiếp giảng dạy tăng gần 25.000 người.

Mô hình trường học được thống nhất theo hướng trường một cấp học có nhiều cơ sở, phân hiệu hoặc trường nhiều cấp học.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Cổng TTĐT UBND TP Hà Nội)

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các địa phương, nhà trường sớm xây dựng hệ thống quản trị phù hợp với mô hình mới, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm soát chất lượng dạy học. Các trường cần có phương án điều phối đội ngũ giáo viên trong nội bộ, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và xác định rõ mục tiêu, lộ trình phấn đấu sau sắp xếp.

Tăng khoảng 1.800 phòng học

Song song với việc tinh gọn mạng lưới trường học, Hà Nội tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất. Phòng học tăng thêm khoảng 1.800 phòng. Trong đó, khoảng 800 phòng được đưa vào khai thác ngay trong năm học mới, khoảng 1.000 phòng đang tiếp tục hoàn thiện.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ cơ sở vật chất sau sắp xếp, đặc biệt là những phòng học, phòng chức năng còn dôi dư.

Theo định hướng của thành phố, ưu tiên đầu tiên là chuyển các phòng còn dư thành phòng học tại những nơi có sĩ số học sinh cao. Tiếp đó, các trường bố trí phòng học đa năng phục vụ hoạt động nghệ thuật, thể chất, phát triển trí tuệ cảm xúc và các hoạt động giáo dục khác.

Các trường cũng được lưu ý xây dựng không gian sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, tránh đầu tư dàn trải hoặc áp dụng máy móc một mô hình chung. Bên cạnh phòng học, thành phố yêu cầu các trường hoàn thiện những hạng mục thiết yếu như nhà vệ sinh, khu vực rửa tay, bảo đảm điều kiện phục vụ học sinh trong năm học mới.