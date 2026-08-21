Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm dịp Quốc khánh 2/9

(VTC News) -

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa thông tin các hoạt động phục vụ Nhân dân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Dịp này, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 5 trận địa, gồm: Trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà Nội mới (phường Hoàn Kiếm), trước Bưu điện Hà Nội (phường Hoàn Kiếm), tại Đảo Dừa, Công viên Thống nhất (phường Hai Bà Trưng), đường đua F1, Khu Liên hợp thể thao Quốc gia (phường Từ Liêm), tại Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Thời gian từ 21h đến 21h15 ngày 2/9, thời lượng 15 phút.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 5 điểm tối 2/9. (Ảnh minh hoạ)

Dịp này, thành phố còn tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ người dân. Tại khu vực trung tâm, phường Hoàn Kiếm tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn do Nhà hát Chèo Hà Nội, vào ngày 1/9 và 2/9 tại vườn hoa Đền Bà Kiệu, phía trước tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Ngày 2/9, các chương trình nghệ thuật cũng diễn ra tại quảng trường sân vận động Mỹ Đình (phường Từ Liêm), Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng) và vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Tại các xã, ngày 31/8, Đan Phượng, Minh Châu, Bát Tràng và Đại Xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật do các nhà hát thuộc thành phố thực hiện.

Ngày 2/9, xã Phúc Sơn tổ chức chương trình do Nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện.

Trước đó, ngày 28/8, xã Hòa Lạc tổ chức chương trình nghệ thuật do Trung tâm Văn hóa và Thư viện thực hiện.

Bên cạnh các chương trình phục vụ người dân, Hà Nội tổ chức một số chương trình nghệ thuật chất lượng cao mang thương hiệu Hà Nội theo hình thức bán vé.

Ngày 26/8, Nhà hát Chèo Hà Nội công diễn “Nét duyên Chèo Hà thành” tại Rạp Đại Nam, số 89 Phố Huế. Ngày 29/8, Nhà hát Ca múa Nhạc Thăng Long giới thiệu chương trình “Chuyện Hà Nội - Một ngày rất Hà Nội” tại 31-33 Lương Văn Can.

Cùng ngày, Nhà hát Cải lương Hà Nội công diễn vở “Người con gái Hà thành” tại Rạp Chuông Vàng, số 72 Hàng Bạc.

Trong tháng 8 và đầu tháng 9, Hà Nội dự kiến tổ chức khoảng 50 buổi chiếu phim lưu động tại các xã xa trung tâm, cùng 20 buổi chiếu phim tại Rạp Kim Đồng và Rạp 2-9 ở phường Sơn Tây.

Từ ngày 28/8 đến 6/9, triển lãm ảnh “Rạng rỡ non sông Việt Nam” diễn ra tại Nhà triển lãm số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm. Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội tổ chức trưng bày sách, báo tại Thư viện Hà Nội, số 47 Bà Triệu, phường Cửa Nam.

Ngày 26/8 đến 15/9, hai không gian trưng bày về sản phẩm sáng tạo từ làng nghề truyền thống và nghệ thuật thủ công đương đại được tổ chức tại 45 và 61 Tràng Tiền.

Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, từ ngày 26 đến 30/8 diễn ra nhiều hoạt động như trò chơi dân gian, trải nghiệm tại các gian hàng, biểu diễn văn nghệ, lễ hội văn hóa đọc và khám phá di sản. Khu di tích cũng tổ chức hoạt động “Đưa nghề ra phố”, tour đêm “Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh”, cùng các triển lãm “Ngàn năm di sản”, “Làng Khoa bảng Đông Ngạc”, workshop “Đối thoại sơn mài” và trưng bày các tác phẩm lấy cảm hứng từ di sản.

Tại di tích Nhà tù Hỏa Lò, các hoạt động giao lưu với nhân chứng lịch sử, biểu diễn hoạt cảnh ban ngày và trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” được tổ chức phục vụ khách tham quan. Hai trưng bày “Bút thép, lòng son” và “Vùng ký ức” tiếp tục được duy trì.

Bảo tàng Hà Nội tổ chức triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đến ngày 29/8, tọa đàm “Lửa trên đường ray”, trưng bày ảnh “Hà Nội trong tôi” cùng các hoạt động giáo dục trải nghiệm như nặn tò he Xuân La, làm quạt Chàng Sơn.

Tại khu di tích Đền Ngọc Sơn, Hà Nội chuẩn bị các điều kiện phục vụ hoạt động dâng hương của lãnh đạo trung ương, lãnh đạo thành phố, các đoàn ngoại giao, đồng thời phục vụ người dân và du khách tham quan.

Với chuỗi hoạt động trải rộng từ khu vực trung tâm đến các xã, phường, Hà Nội dự kiến tạo thêm nhiều không gian văn hóa, vui chơi và trải nghiệm cho người dân, du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.