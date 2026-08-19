Xúc động chuyện về chiến sĩ công an kiên trung tại trưng bày 'Tâm son, chí thép'

Trưng bày “Tâm son, chí thép” tại Nhà tù Hỏa Lò giới thiệu quá trình phát triển của lực lượng Công an Nhân dân qua những dấu mốc và nhân vật tiêu biểu.
Trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” tại Nhà tù Hỏa Lò
Nhiều hiện vật gắn với cuộc đời và hoạt động của các nhân vật cũng được giới thiệu tại trưng bày. Trong đó có kính và bi đông của ông Nguyễn Đức Minh, Trưởng Tiểu ban Điệp báo, Ủy viên Ban An ninh Khu VI, được sử dụng trong giai đoạn 1965 - 1975.
Không chỉ tái hiện lịch sử, chuyên đề còn giới thiệu hình ảnh người chiến sĩ công an trong thời bình. Các tư liệu, hình ảnh về lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành A80 cũng như những cán bộ, chiến sĩ có mặt tại các địa bàn xảy ra sự cố, điểm nóng để hỗ trợ, bảo vệ và giúp đỡ người dân, được giới thiệu tới khách tham quan.
Trưng bày thu hút đông đảo người dân và du khách, trong đó có nhiều bạn trẻ. Qua những câu chuyện và hiện vật lịch sử, người xem có thêm góc nhìn về quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân.
Ngày nay, Nhà tù Hỏa Lò trở thành di tích lịch sử, lưu giữ nhiều dấu tích của nhà tù cũ như xà lim, cùm sắt, hành lang đá và các khu giam giữ. Những hiện vật này góp phần tái hiện một phần điều kiện sống khắc nghiệt mà các tù nhân từng phải trải qua.
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