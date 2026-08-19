Xúc động chuyện về chiến sĩ công an kiên trung tại trưng bày 'Tâm son, chí thép'

Một câu chuyện gây xúc động tại trưng bày là về Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Bình, tên thật Trần Văn Tích. Ở tuổi 18, ông tình nguyện tham gia Công an quận 6, Hà Nội và được phân công vào đội “Hành động”. Tháng 12/1947, trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị địch bắt và đưa về giam tại Nhà tù Hỏa Lò. Dù bị kết án hai án tử hình, ông vẫn kiên cường. Ngày 19/5/1949, Trần Bình bị thực dân Pháp xử bắn tại cầu Đuống. Năm 1995, Nhà nước truy tặng ông danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, ghi nhận sự hy sinh và những đóng góp của người chiến sĩ trẻ trong những năm đầu của cuộc kháng chiến.