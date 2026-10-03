Công nghệ 3/10: Google tung Gemini 4 Argon, cạnh tranh OpenAI và Anthropic

(VTC News) -

Google tung Gemini 4 Argon

Công ty mẹ của Google là Alphabet vừa công bố Gemini 4 Argon, mô hình cao cấp nhất thuộc thế hệ Gemini 4, được định vị cho các tác vụ phức tạp và cạnh tranh với những mô hình AI hàng đầu của OpenAI và Anthropic. Google cho biết Argon có quy mô lớn hơn các dòng Pro trước đây và là mô hình mạnh nhất mà hãng từng phát triển.

Các kết quả benchmark (điểm kiểm tra tổng thể) được công bố cho thấy Argon dẫn đầu ở một số bài kiểm tra, nhưng chưa vượt trội toàn diện. Chẳng hạn, mô hình đạt 77,9% ở DeepSWE v1.3 và 91,9% ở Vibe Code Bench, cao hơn mức lần lượt 74,1% và 89,6% của Astra. Tuy nhiên, Argon chỉ đạt 55% ở FrontendSWE v2, thấp hơn mức 65,5% của Astra. Ở Terminal-Bench 4.0, Argon đạt 57,4%, so với 58,2% của Astra.

Gemini 4 Argon chưa mở rộng cho người dùng phổ thông. Google mới cung cấp mô hình cho một số đối tác an ninh mạng được lựa chọn và tham gia chương trình tiếp cận mô hình tiền phát hành của chính quyền Tổng thống Trump, đồng thời chưa công bố thời điểm mở rộng.

Việc đưa Argon vào thế hệ Gemini 4 cũng đồng nghĩa Google hủy kế hoạch phát hành Gemini 3.5 Pro từng được cam kết vào tháng 6. Cùng thời gian này, DeepMind trải qua tái cơ cấu, với CEO Demis Hassabis rời vị trí lãnh đạo và nhiều nhân sự cấp cao phụ trách Gemini rời công ty.

Samsung âm thầm ra Galaxy Buds On

Samsung Galaxy Buds On là mẫu tai nghe dạng kẹp (clip-on) vừa được Samsung công bố tại thị trường Hàn Quốc. Thiết bị sử dụng thiết kế mở, bám vào vành tai và để hở hoàn toàn ống tai, hướng tới người dùng không thích cảm giác phải đưa nút tai nghe vào sâu bên trong.

Thiết kế này có hạn chế về khả năng rò rỉ âm thanh. Để xử lý vấn đề, Samsung trang bị hệ thống loa TwinBoost, được giới thiệu với khả năng tăng cường dải âm trầm, đồng thời tự động điều chỉnh âm lượng theo môi trường xung quanh.

Galaxy Buds On cũng có vùng tiếp xúc rộng nhằm phân bổ lực ép dọc theo gọng kẹp, cùng điều khiển cảm ứng ở mặt sau mỗi bên tai nghe và tính năng tách giọng nói cho đàm thoại.

Hộp sạc của Galaxy Buds On có thiết kế bên ngoài gần giống hộp sạc của Galaxy Buds 4. Khi kết nối với các thiết bị Galaxy tương thích, tai nghe hỗ trợ một số tính năng như nhận cuộc gọi bằng cử chỉ đầu, trợ lý Gemini Live và Quick Voice Memo, được kích hoạt bằng thao tác nhấn giữ vùng cảm ứng.

Galaxy Buds On dự kiến bán tại Hàn Quốc từ 27/10, chỉ có màu đen, giá 299.000 won, tương đương khoảng 5,7 triệu đồng. Samsung xác nhận sẽ mở rộng sản phẩm ra thị trường toàn cầu nhưng chưa công bố thời điểm, khu vực và giá quốc tế.

Bitget mất 387,5 triệu USD sau vụ tấn công zero-day

Sàn tiền mã hóa Bitget xác nhận khoảng 387,5 triệu USD tài sản số bị đánh cắp trong một cuộc tấn công bắt nguồn từ lỗ hổng zero-day trên các sản phẩm bảo mật của bên thứ ba.

Điều tra của SlowMist và Mandiant, đơn vị an ninh mạng thuộc Google Cloud, cho thấy hacker đã xâm nhập thiết bị bảo mật rồi di chuyển sang hệ thống xử lý ví của Bitget.

Bitget phát hiện nhiều giao dịch trái phép ngày 24/9/2026 và phải tạm dừng hoạt động rút tiền. Tuy nhiên, dấu vết sớm nhất được SlowMist phát hiện xuất hiện từ 31/8.

Hacker đã khai thác một lỗ hổng zero-day trên dịch vụ thuộc sản phẩm bảo mật bên thứ ba. Lỗ hổng này giúp chúng thực thi mã ẩn, lấy mật khẩu cơ sở dữ liệu từ biến môi trường rồi kết nối vào cơ sở dữ liệu.

Đến 24/9, Mandiant xác định kẻ tấn công đã kiểm soát hai thiết bị bảo mật của bên thứ ba và từ đó triển khai web shell, thiết lập kênh điều khiển từ xa để tiếp cận máy chủ xử lý tác vụ ví.

Sau khi có quyền truy cập, hacker triển khai mã độc và một công cụ được tùy biến theo logic xử lý giao dịch của hệ thống ví Bitget, cho phép tạo yêu cầu rút tiền trái phép và vượt qua một số cơ chế kiểm soát rủi ro.

Vụ tấn công ảnh hưởng tới 11 blockchain, gồm Ethereum, XRP Ledger, Zcash, TRON, Arbitrum, Optimism, Base, BNB Smart Chain, Avalanche, Algorand và Celestia.

Sau sự cố, Circle, Tether và NEAR Intents đã đóng băng gần 1,1 triệu USD tài sản liên quan. Vụ việc cho thấy rủi ro có thể xuất phát từ các sản phẩm bảo mật của đối tác nếu chúng được cấp quyền truy cập lớn vào hệ thống.