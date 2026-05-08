Bí thư Hội An lên tiếng trước thông tin di dân ra khỏi di tích

(VTC News) -

Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Bình - Bí thư Đảng ủy phường Hội An, TP Đà Nẵng, xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News vào trưa nay (8/5).

Bí thư phường Hội An Nguyễn Đức Bình.

Theo ông Bình, hôm qua (7/5), tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức, ông có trình bày tham luận về thực trạng xây dựng, phát triển phường và công tác phối hợp với các địa phương lân cận trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong đó, Bí thư phường Hội An có kiến nghị TP Đà Nẵng đề xuất Trung ương nghiên cứu cơ chế đặc thù cho quản lý, bảo tồn và phát triển đô thị di sản thế giới Hội An trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể, phường Hội An kiến nghị cần có cơ chế về phân cấp thẩm quyền, tài chính, đầu tư, quản lý tài sản công, bảo tồn nhà cổ, ứng phó biến đổi khí hậu và "hỗ trợ cư dân sinh sống trong các di tích của nhà nước được tái định cư ra ngoài di tích".

"Câu nói của tôi là di dời một số hộ dân trong di tích của Nhà nước quản lý nhưng không có sổ đỏ. Những trường hợp này dù nhà cửa xuống cấp nhưng không có cơ chế để tái định cư. Muốn trùng tu thì phường không đủ thẩm quyền.

Ví dụ trường hợp của một gia đình sinh sống trong miếu Âm Hồn từ trước năm 1975 đến nay, không có sổ đỏ. Địa phương muốn trùng tu, phát huy giá trị di tích nhưng không được. Trong khi gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn, mấy anh em sống chung với nhau trong di tích xuống cấp trầm trọng từ nhiều năm qua" - ông Bình nói.