(VTC News) -

Một căn nhà vừa vặn cho đa dạng mô hình kinh doanh

Tấm biển cửa hàng là phần dễ nhìn thấy nhất của một kế hoạch kinh doanh. Nhưng phía sau nó là tiền hoàn thiện mặt bằng, mua sắm thiết bị, hàng hóa, thuê nhân sự và những tháng đầu xây dựng khách quen. Bởi vậy, khi mua một căn nhà để vừa ở vừa khai thác kinh doanh, chủ nhân cần nghĩ tới cả ngày ký hợp đồng lẫn ngày mở cửa đón khách.

Nằm tại hai khu Thiên Đường Nhiệt Đới 1 và Vịnh Bình Minh 1 thuộc Vinhomes Global Gate Hạ Long, dòng nhà phố liền kề 60m² được thiết kế vừa vặn cho những ai muốn khởi đầu từ quy mô gọn gàng.

Một tiệm hoa tươi, studio dịch vụ, văn phòng tư vấn hay quán đồ uống ấm cúng có thể vận hành ngay tại tầng trệt, trong khi các tầng trên giữ trọn nếp sinh hoạt gia đình. Khoảng cách giữa nhà và nơi làm việc được rút ngắn về vài bước cầu thang, giúp chủ nhân dễ dàng theo sát công việc mỗi ngày.

Nhà phố tại Thiên Đường Nhiệt Đới 1 dễ dàng thay đổi công năng, mở thêm lựa chọn kết hợp sinh hoạt và kinh doanh.

Trên quỹ đất 60m², căn liền kề sở hữu mặt tiền 5m, chiều cao tầng một 4,2m cùng tổng diện tích sàn xây dựng lên tới gần 190m². Thông số này mở ra dư địa bài trí thoáng đãng, giúp chủ nhân dễ dàng tính toán, lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp.

Một cửa hàng bán lẻ cần ưu tiên khu trưng bày bắt mắt, kho chứa hàng gọn và quầy thanh toán thuận tiện. Ngược lại, các dịch vụ như spa, salon tóc, phòng khám lại đòi hỏi sự kín đáo, góc chờ êm ái và khoảng không gian làm việc riêng biệt.

Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, ngôi nhà phố tại vịnh di sản cũng bảo toàn chất lượng sống cho cả gia đình nhờ cấu trúc phân tầng rõ rệt. Một buổi tối yên tĩnh của gia đình phía trên hoàn toàn có thể song hành cùng nhịp đón khách nhộn nhịp dưới tầng trệt.

Thiết kế phân tầng thông minh tách biệt không gian đón khách tầng trệt và khu sinh hoạt riêng tư phía trên.

Lộ trình hình thành tiện ích của siêu đô thị cũng tạo thêm cơ sở để người kinh doanh lên kế hoạch dài hơi. Khi VinWonders và Vinschool lần lượt hoàn thiện vào năm 2028, tiếp nối bởi TTTM Vincom Mega Mall Hạ Long trong năm 2029, từng lớp nhu cầu mới về vui chơi, giáo dục và mua sắm sẽ dần được kích hoạt.

Chủ cửa hàng có thể bám sát nhịp phát triển này để mở rộng quy mô hoặc bổ sung dịch vụ đúng thời điểm, sau khi đã vận hành trơn tru bộ máy ban đầu.

Giảm áp lực tiền mua nhà ban đầu để giữ sức cho vận hành

Bên cạnh tiện ích giúp kéo dòng khách, các chính sách ưu đãi tại Vinhomes Global Gate Hạ Long mở ra nhiều hướng phân bổ nguồn vốn linh hoạt, hỗ trợ người mua giữ lại tiền mặt cho việc kinh doanh.

Với khách hàng đang sở hữu voucher tri ân Vinhomes, đặc quyền thanh toán tối đa 30% giá trị sản phẩm (áp dụng đến hết ngày 31/12/2026) giúp giảm đáng kể khoản tiền mặt cần nộp ban đầu.

Khi kết hợp quyền lợi này cùng phương án vay phù hợp, chủ nhân có thể giữ nguyên nguồn vốn tự có để đầu tư cho những hạng mục trực tiếp tạo nên trải nghiệm khách hàng, từ quầy pha chế đến hệ thống máy móc chuyên dụng.

Với những người sẵn nguồn tiền mặt, phương án thanh toán sớm để nhận ưu đãi 7,5% trừ thẳng vào giá bán là lựa chọn đáng cân nhắc. Tuy nhiên, gia chủ cần tính toán kĩ để sau khi thanh toán, vẫn còn đủ ngân sách hoàn thiện mặt bằng và duy trì hoạt động, tránh tình trạng ngày khai trương bị lùi lại vì thiếu vốn lưu động.

Mặt tiền 5m và trần tầng trệt cao 4,2m tạo dư địa bài trí không gian cà phê linh hoạt cho dòng nhà phố 60m².

Nếu chọn vay ngân hàng với gói lãi suất cố định 4,5%/năm trong 24 tháng, bài toán chi phí vốn cũng trở nên rất minh bạch. Cứ mỗi 1 tỷ đồng dư nợ giữ nguyên sẽ tương đương khoảng 3,75 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng. Việc biết trước con số này giúp người mua chủ động cân đối chi phí sở hữu nhà bên cạnh chi phí vận hành cửa hàng.

Một kế hoạch sở hữu chỉn chu luôn bắt đầu từ việc cân đối hài hòa giữa giá trị tài sản và sức khỏe dòng tiền. Khi bài toán vốn được giải quyết thấu đáo ngay từ bước chọn nhà, căn liền kề 60m² bên vịnh di sản sẽ trở thành điểm tựa vững vàng để chủ nhân vừa vun vén tổ ấm phía trên, vừa tự tin vận hành cơ nghiệp tại tầng dưới.