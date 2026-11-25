(VTC News) -

Tại Bạch Vân, Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), voucher tri ân (hiệu lực đến 31/12/2026) có thể dùng thanh toán tối đa 30% giá trị căn, kết hợp ba phương án tài chính linh hoạt, giúp người mua giảm áp lực vốn ban đầu và chủ động kế hoạch dòng tiền trong dài hạn.

Biến đặc quyền thành tài sản trước 31/12/2026, giữ vốn cho kinh doanh cuối năm

Cuối năm thường là giai đoạn doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực cho nhập hàng, trả lương thưởng, thanh toán công nợ và mở rộng hoạt động. Vì vậy, với những chủ doanh nghiệp đang cân nhắc bổ sung bất động sản vào danh mục tài sản, điều quan trọng không chỉ là giá mua mà còn là số vốn thực phải bỏ ra và thời điểm cần thanh toán.

Tại Bạch Vân, nhà phố dưới 8 tỷ đồng đi cùng voucher tri ân có hiệu lực đến ngày 31/12/2026, tạo thêm dư địa để người mua thu xếp tài chính. Theo đó, voucher hợp lệ được sử dụng để thanh toán tối đa 30% giá trị căn.

Nếu lựa chọn đúng sản phẩm và phương án thanh toán, khoản tiền cần chuẩn bị ban đầu có thể được đưa về mức 0 đồng. Đây là cơ hội chuyển một đặc quyền ưu đãi thành tài sản có giá trị, mà không phải huy động thêm vốn từ hoạt động kinh doanh.

Quỹ nhà phố Bạch Vân dưới 8 tỷ đồng có nhiều lựa chọn về diện tích, giá trị và tiến độ bàn giao, phù hợp với các kế hoạch sở hữu khác nhau.

Việc lựa chọn căn phù hợp cần bắt đầu từ nhu cầu sử dụng. Người muốn sớm hoàn thiện nhà để ở hoặc khai thác kinh doanh có thể cân nhắc dòng xây thô, trong khi khách hàng chưa cần nhận nhà ngay có thể tìm hiểu dòng giãn xây, với giá trị đất và thương mại được tách khỏi chi phí xây dựng. Cách phân chia này giúp người mua chủ động hơn về thời điểm nhận tài sản cũng như tiến độ bố trí vốn.

Với khách hàng sở hữu voucher dưới 1 tỷ đồng, nhóm nhà phố giãn xây có giá khoảng 5,5-5,7 tỷ đồng, diện tích đất từ 63m² là lựa chọn có thể tham khảo.

Voucher 1,1-1,3 tỷ đồng phù hợp để đối chiếu với nhóm nhà phố xây thô giá khoảng 5,7-6,4 tỷ đồng, diện tích từ 63m².

Ở mức voucher 1,4-1,5 tỷ đồng, người mua có thể tìm hiểu các căn giá khoảng 6,6-7,4 tỷ đồng, diện tích lên tới 106,3m².

Voucher 1,6-1,7 tỷ đồng, chủ sở hữu nên hướng đến sản phẩm khoảng 7,6-7,9 tỷ đồng, diện tích 84,4-110,5m².

Với chủ doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội mở rộng danh mục tài sản vào miền Trung, lợi ích của voucher không chỉ nằm ở khoản tiền được khấu trừ trực tiếp. Khi giảm được vốn phải huy động cho bất động sản, chủ sở hữu có thể giữ lại nguồn lực cho mùa kinh doanh cao điểm cuối năm, đồng thời bổ sung một tài sản giàu tiềm năng vào danh mục đầu tư dài hạn.

Voucher hợp lệ được dùng thanh toán tối đa 30% giá trị căn, giúp giảm số vốn người mua cần chuẩn bị khi sở hữu nhà phố Bạch Vân.

Ba phương án thanh toán, ba chiến lược quản trị dòng tiền

Sau khi chọn được sản phẩm và xác định giá trị voucher có thể sử dụng, bài toán tiếp theo là lựa chọn phương thức thanh toán. Mỗi phương án tại Bạch Vân phù hợp với một trạng thái dòng tiền và mục tiêu tài chính khác nhau.

Với người có nguồn tiền nhàn rỗi, thanh toán sớm để hưởng ưu đãi tới 7,5% trừ trực tiếp vào giá bán là phương án đáng cân nhắc. Lợi ích trước mắt là hạ chi phí sở hữu thực tế. Giả sử với căn trị giá 7 tỷ đồng, mức giảm tương đương 525 triệu đồng. Về dài hạn, người mua cũng không phải đối mặt với áp lực trả nợ hay biến động lãi suất sau thời gian ưu đãi.

Nếu ưu tiên duy trì tiền mặt, người mua có thể lựa chọn phương án vay theo giá gốc với lãi suất cố định 3%/năm trong 18 tháng, 4,5%/năm trong 24 tháng hoặc 9%/năm trong 60 tháng. Phần chênh lệch giữa mức lãi suất cố định theo chính sách và lãi suất thị trường sẽ do Vinhomes chi trả.

Đáng chú ý, trong thời gian hỗ trợ lãi suất, người mua có thể chủ động giảm bớt dư nợ khi có dòng tiền về, từ đó giảm chi phí lãi vay mà không bị phạt trả nợ sớm.

Lợi ích của phương án này không chỉ là duy trì nguồn tiền cho hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn nằm ở khả năng lập kế hoạch tài chính với một mức lãi suất đã biết trước.

Ba phương án thanh toán tại Bạch Vân giúp người mua cân đối giữa mức chi phí sở hữu, khả năng duy trì tiền mặt và thời gian thu xếp dòng tiền.

Phương án thứ ba là vay với lãi suất 0% đi kèm mức cộng giá so với giá gốc. Với mức vay 70% giá trị căn, thời hạn 18 tháng áp dụng mức cộng giá 3,5%, còn 24 tháng là 8%.

Lựa chọn này phù hợp với người muốn phân bổ dòng tiền thành nhiều giai đoạn, ưu tiên giữ nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trước mắt và dự kiến có dòng tiền tốt hơn trong tương lai. Lợi ích ban đầu là giảm áp lực chi trả lãi hàng tháng; về dài hạn, người mua có thêm khoảng thời gian để tổ chức lại nguồn vốn và chuẩn bị cho các nghĩa vụ thanh toán tiếp theo.

Với chủ doanh nghiệp, đầu tư hiệu quả không chỉ nằm ở chi phí sở hữu ban đầu mà còn ở khả năng cân đối nguồn lực, bảo toàn vốn vận hành và kiểm soát nghĩa vụ tài chính trong dài hạn. Nhà phố Bạch Vân vì thế mở ra cơ hội bổ sung tài sản dài hạn mà vẫn duy trì dư địa vốn cho hoạt động kinh doanh.