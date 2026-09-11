Giám đốc Sở Y tế Hà Nội ủy quyền điều hành cho cấp phó

(VTC News) -

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, vừa ủy quyền cho Phó giám đốc Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành công việc của Sở trong thời gian ông vắng mặt tại cơ quan.

Theo văn bản ký ngày 10/9, ông Nguyễn Đình Hưng được giao chỉ đạo, điều hành và xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội theo quy chế làm việc cùng những quy định liên quan.

Phó giám đốc Nguyễn Đình Hưng đồng thời chịu trách nhiệm trước Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và trước pháp luật về những công việc được ủy quyền. Quyết định có hiệu lực kể từ thời điểm ký.

Văn bản không nêu nguyên nhân ông Nguyễn Trọng Diện vắng mặt tại cơ quan cũng như thời gian cụ thể của việc ủy quyền.

Ông Nguyễn Trọng Diện được UBND TP Hà Nội tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vào cuối năm 2025.

Ông Nguyễn Trọng Diện, sinh năm 1974, được UBND TP Hà Nội tiếp nhận và bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vào cuối năm 2025 theo Quyết định 6398. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Trước khi về Hà Nội, ông Diện giữ chức Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh từ năm 2018. Ông là Tiến sĩ y khoa và từng có nhiều năm công tác trong ngành y tế địa phương.

Trong giai đoạn 2020-2025, ngành Y tế Quảng Ninh triển khai một loạt dự án, đề án nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh. Nhiều cơ sở y tế được đầu tư, mở rộng như Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Bãi Cháy và Trung tâm Y tế Đông Triều.

Việc ông Diện được điều động về Hà Nội nằm trong bối cảnh ngành y tế Thủ đô đang đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển mạng lưới y tế cơ sở và tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe người dân.