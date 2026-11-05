Giải mã màn ăn mừng kiểu mới của Ronaldo

(VTC News) -

Cristiano Ronaldo đang tiến gần đến cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong những trận đấu gần đây, siêu sao người Bồ Đào Nha gây chú ý khi thực hiện động tác ăn mừng mới, thay cho kiểu xoay người và hét “Siu” quen thuộc.

Người hâm mộ phát hiện Ronaldo thường dùng các ngón tay tạo thành hình chữ M sau khi ghi bàn. Động tác này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, khiến nhiều người tìm cách giải mã ý nghĩa đằng sau.

Một số cổ động viên cho rằng chữ M tượng trưng cho số 1.000 trong hệ thống chữ số La Mã. Đây cũng chính là cột mốc mà Ronaldo đang hướng tới trong giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ronaldo có màn ăn mừng kiểu mới. (Ảnh: World Soccer Talk)

Dù vậy, tiền đạo 41 tuổi chưa công khai giải thích về kiểu ăn mừng mới. Vì thế, cách lý giải trên hiện chỉ là suy đoán của người hâm mộ, chưa được chính Ronaldo xác nhận.

Ngày 29/10, Ronaldo lập hat-trick trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al-Kholood tại giải vô địch quốc gia Saudi Arabia. Ba pha lập công giúp anh nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp lên 985, chỉ còn cách mục tiêu 1.000 bàn đúng 15 lần lập công.

Trong giai đoạn cuối năm 2026, Al Nassr dự kiến thi đấu thêm 5 trận tại Saudi Pro League và 2 trận ở AFC Champions League Elite. Cuộc đối đầu với Al Hazem đã bị hoãn và chưa có lịch tổ chức mới.

Nếu góp mặt trong cả 7 trận đấu nói trên, Ronaldo cần ghi trung bình hơn 2 bàn mỗi trận để cán mốc 1.000 bàn thắng trước khi năm 2026 khép lại. Ronaldo cũng có thể gia tăng thành tích nếu tiếp tục được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt thi đấu quốc tế tháng 11.

Trước đó, khi được hỏi về mục tiêu ghi 1.000 bàn thắng hồi tháng 9, Ronaldo thừa nhận anh đặc biệt mong muốn đạt được thành tích này trong màu áo đội tuyển quốc gia.

“Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi ghi bàn thắng thứ 1.000 cho đội tuyển quốc gia. Đó sẽ là cái kết viên mãn cho một câu chuyện đẹp. Tôi từng nói mình muốn đạt được mục tiêu đó và tôi sẽ làm được. Tuy nhiên, tôi không bị ám ảnh bởi nó.Nếu quá ám ảnh về một điều gì đó, bạn sẽ không thể đạt được”, Ronaldo chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn khác vào tháng 10, Ronaldo khẳng định anh vẫn xem mình là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, ngay cả khi không thể chạm tới cột mốc 1.000 bàn thắng.

“Mọi thứ phải diễn ra một cách tự nhiên. Dù tôi ghi được 920, 925 hay 930 bàn thắng, cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử vẫn là tôi. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Những con số đã tự nói lên tất cả. Nếu tôi đạt được cột mốc đó, tức 1.000 bàn thắng, đây sẽ là một thành tích phi thường và cũng là mục tiêu mà tôi đang hướng tới. Tuy nhiên, tôi không nghĩ quá nhiều về tương lai xa”.