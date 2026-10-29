Vượt Messi, Ronaldo giành 'Quả bóng vàng mọi thời đại'

(VTC News) -

Ngày 29/10, Cristiano Ronaldo giành giải thưởng Ballon d’Or of All Time, danh hiệu do người hâm mộ bình chọn nhằm xác định chủ nhân Quả bóng Vàng xuất sắc nhất mọi thời đại.

Ronaldo giành chiến thắng nhờ màn trình diễn xuất sắc trong mùa giải 2007-2008, thời điểm anh khoác áo Manchester United. Đây cũng là mùa bóng giúp tiền đạo người Bồ Đào Nha lần đầu tiên giành Quả bóng Vàng vào năm 2008.

Ở mùa giải đó, Ronaldo ghi tổng cộng 42 bàn thắng trên mọi đấu trường, góp công lớn giúp Manchester United giành cú đúp danh hiệu Ngoại Hạng Anh và UEFA Champions League (Cúp C1 châu Âu). Riêng tại Ngoại Hạng Anh, anh có 31 pha lập công, qua đó đoạt danh hiệu Vua phá lưới.

Cristiano Ronaldo giành danh hiệu “Quả bóng vàng mọi thời đại”. (Ảnh: Reuters)

Tiền đạo sinh năm 1985 liên tục tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng. Anh ghi bàn vào lưới Arsenal, Liverpool và lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước Newcastle United. Tại chung kết Champions League 2008 ở Moskva, Ronaldo tiếp tục ghi bàn vào lưới Chelsea, góp phần giúp Manchester United giành chức vô địch sau loạt sút luân lưu.

Năm 2009, Ronaldo rời sân Old Trafford để gia nhập Real Madrid, nơi anh trải qua 9 năm thi đấu thành công. Trong thời gian khoác áo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tiền đạo người Bồ Đào Nha giành thêm 4 danh hiệu Quả bóng Vàng.

Ronaldo trở lại Manchester United vào năm 2021, nhưng lần tái hợp này chỉ kéo dài khoảng một năm và kết thúc trong căng thẳng. Mối quan hệ giữa hai bên đổ vỡ sau cuộc phỏng vấn gây tranh cãi, trong đó Ronaldo tuyên bố anh cảm thấy bị câu lạc bộ “phản bội” và cho rằng mình đang bị tìm cách đẩy ra khỏi đội bóng.

Tháng 12/2022, Ronaldo ký hợp đồng với câu lạc bộ Al Nassr của Ả Rập Xê Út và tiếp tục thi đấu tại đây cho đến nay. Mùa giải trước, anh giành chức vô địch Saudi Pro League cùng đồng đội.

Trong cuộc bình chọn BOAT, Lionel Messi đứng thứ hai với màn trình diễn gắn với danh hiệu Quả bóng Vàng 2012. Đây là năm tiền đạo người Argentina thiết lập hàng loạt thành tích ghi bàn và giành Quả bóng Vàng thứ tư liên tiếp trong sự nghiệp.

Đáng chú ý, Ronaldo và Messi chiếm toàn bộ 12 vị trí dẫn đầu của cuộc bình chọn. Trong top 10 được công bố, Ronaldo góp mặt 5 lần, tương ứng với các danh hiệu Quả bóng Vàng năm 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017. Messi cũng có 5 lần xuất hiện với các năm 2009, 2011, 2012, 2015 và 2023.