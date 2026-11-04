(VTC News) -

Bộ môn Bóng chuyền Hà Nội hoàn tất danh sách đội tuyển nữ tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Với lực lượng nòng cốt đến từ CLB Hanoi Tasco Auto cùng một số gương mặt được bổ sung, đội bóng Thủ đô hướng tới mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch.

Đại hội năm nay không cho phép các đội sử dụng ngoại binh. Quy định này đặt ra thử thách cho những đội bóng vốn phụ thuộc vào cầu thủ nước ngoài, đồng thời tạo cơ hội để Hà Nội phát huy thành quả từ công tác đào tạo trẻ và xây dựng lực lượng nội binh trong những năm qua.

Trước mùa giải 2026, Hanoi Tasco Auto không được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch quốc gia. Đội bóng vừa giành quyền thăng hạng sau chức vô địch giải hạng A năm 2025 và còn nhiều vấn đề cần cải thiện về lực lượng, lối chơi.

Bóng chuyền nữ Hà Nội hướng tới ngôi vô địch Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, Hanoi Tasco Auto nhanh chóng tạo bất ngờ. Những chiến thắng trước Ngân hàng Công Thương, LP Bank Ninh Bình và Binh chủng Thông tin ở giai đoạn một giúp đội bóng giành quyền tham dự Cúp Hùng Vương 2026, đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh với các đối thủ hàng đầu.

Dù gặp khó khăn về nhân sự trong giai đoạn hai, đội bóng Thủ đô vẫn tiến vào chung kết giải vô địch quốc gia. Thất bại 1-3 trước Binh chủng Thông tin ngày 25/10 khiến Hanoi Tasco Auto lỡ cơ hội đăng quang, nhưng ngôi á quân ngay trong mùa đầu tiên thăng hạng vẫn là thành tích đáng ghi nhận, đánh dấu bước tiến quan trọng của bóng chuyền nữ Hà Nội sau hơn 20 năm.

Bước vào Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, Hà Nội tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung đã thi đấu thành công ở giải vô địch quốc gia. Những gương mặt như chuyền hai Vi Thị Yến Nhi, phụ công Lê Thanh Thúy và libero Nguyễn Khánh Đang giữ vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Trong đó, Nguyễn Khánh Đang vừa được trao danh hiệu vận động viên phòng thủ xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia 2026. Khả năng phòng ngự và tổ chức bước một của cô được kỳ vọng giúp Hà Nội duy trì sự ổn định trước các đối thủ mạnh.

Bên cạnh những trụ cột, ban huấn luyện cũng trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Dương Ngọc Quỳnh Anh, sinh năm 2009, và Bùi Thị Ánh Thảo. Việc tham dự một giải đấu lớn cùng các đàn chị là cơ hội để những vận động viên này tích lũy kinh nghiệm, từng bước trưởng thành và trở thành lực lượng kế cận.

Dẫu vậy, đội tuyển Hà Nội phải đối mặt với tổn thất đáng kể khi chủ công Vi Thị Như Quỳnh không thể tham dự vì chưa bảo đảm điều kiện sức khỏe. Để bổ sung lực lượng, ban huấn luyện hoàn tất thủ tục mượn Bùi Hồng Nhung và Nguyễn Thị Kiều Oanh từ CLB Hóa chất Đức Giang.

Hai cầu thủ này được kỳ vọng mang đến thêm những phương án nhân sự, giúp đội tuyển Hà Nội có sự linh hoạt trong cách bố trí đội hình và triển khai chiến thuật.