Mbappe tiếp tục bị tẩy chay, Real Madrid nguy cơ mất sóng Cúp C1

(VTC News) -

Theo báo Tây Ban Nha El Espanol, làn sóng tẩy chay Kylian Mbappe tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát sóng các trận đấu của Real Madrid. Sau khi bị loại khỏi lịch truyền hình La Liga, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha còn đứng trước nguy cơ không được phát sóng Cúp C1 châu Âu (Champions League).

Qua kiểm tra lịch phát sóng của các nền tảng Trung Quốc, El Espanol cho biết trận đấu giữa AEK Athens và Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu ngày 5/11 (giờ Việt Nam) không xuất hiện trên iQIYI, đơn vị nắm bản quyền giải đấu tại Trung Quốc đại lục.

Đáng chú ý, nền tảng này vẫn lên lịch phát sóng những trận đấu khác trong cùng lượt trận, bao gồm các cuộc đối đầu có sự góp mặt của Barcelona, Atletico Madrid, Villarreal và Real Betis. Real Madrid là đại diện Tây Ban Nha duy nhất không xuất hiện trong lịch chương trình.

Làn sóng tẩy chay Kylian Mbappe tại Trung Quốc tiếp tục lan rộng. (Ảnh: AP)

Trước đó, tiền đạo người Pháp cùng Real Madrid và ban tổ chức La Liga đều đã gửi lời xin lỗi, nhưng những biện pháp hạn chế tại Trung Quốc vẫn chưa được dỡ bỏ.

Theo El Espanol, trong khoảng thời gian từ ngày 30/10 đến 1/11, các kênh thể thao thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) không phát sóng bất kỳ trận đấu nào của La Liga.

Trong khi đó, các trận đấu thuộc Ngoại hạng Anh, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 vẫn xuất hiện bình thường trên lịch chương trình.

Sự thay đổi diễn ra chỉ ít ngày sau khi tranh cãi liên quan đến Mbappe bùng phát. Trước đó một tuần, CCTV vẫn phát sóng trực tiếp hoặc phát lại nhiều trận đấu của giải vô địch Tây Ban Nha, trong đó có các cuộc đối đầu của Real Madrid và Barcelona. Tuy nhiên, việc hạn chế phát sóng không diễn ra đồng loạt trên tất cả các nền tảng.

Migu, dịch vụ truyền hình trực tuyến thuộc China Mobile, vẫn duy trì những trận đấu La Liga khác nhưng loại Real Madrid khỏi lịch phát sóng. Trận Racing Santander gặp Real Madrid ngày 1/11 không được truyền hình trên nền tảng này, trong khi cuộc đối đầu Barcelona - Alaves cùng nhiều trận khác vẫn được phát sóng.

Đáng chú ý, khi kiểm tra lịch thi đấu các vòng tiếp theo, El Espanol cũng không tìm thấy những trận đấu của Real Madrid. Trên trang chủ La Liga của Migu, hình ảnh Barcelona và Atletico Madrid vẫn xuất hiện, nhưng Real Madrid hoàn toàn vắng bóng.

Không chỉ các trận đấu sắp tới, những nội dung liên quan đến Real Madrid trong quá khứ cũng bị hạn chế. Migu không còn hiển thị các trận đấu của đội bóng trong tháng 8 và tháng 9, dù vẫn lưu trữ kết quả, video tổng hợp và bản phát lại của những CLB khác.

Migu hiện sở hữu bản quyền phát sóng kỹ thuật số độc quyền La Liga tại Trung Quốc đại lục đến hết mùa giải 2029/2030. Thỏa thuận được công bố ngày 3/8, bao gồm toàn bộ 380 trận đấu mỗi mùa cùng các nội dung phát lại và video theo yêu cầu.

Việc Real Madrid liên tục vắng mặt trên nền tảng này cho thấy đội bóng đang chịu ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, El Espanol lưu ý rằng chưa thể xác định thời gian hạn chế phát sóng sẽ kéo dài bao lâu.