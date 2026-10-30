Ronaldo lập hat-trick, chạm mốc 985 bàn thắng

(VTC News) -

Rạng sáng 30/10 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr giành chiến thắng 5-3 trước Al Kholood tại giải Vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út (Saudi Pro League). Tiền đạo người Bồ Đào Nha ghi cả ba bàn trong hiệp hai, qua đó tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Trên sân Alawwal Park, Al Nassr trải qua trận đấu không dễ dàng trước Al Kholood. Đội khách bất ngờ mở tỷ số ở phút 16 nhờ công của Julien Domingues. Tuy nhiên, Angelo Gabriel nhanh chóng đưa trận đấu trở về thế cân bằng trước khi Sadio Mane ghi bàn giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Al Nassr không thể duy trì lợi thế đến hết hiệp một. Trong thời gian bù giờ, Antoine Essomba ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Al Kholood, buộc hai đội bước vào giờ nghỉ với tỷ số ngang bằng.

Cristiano Ronaldo lập hat-trick giúp Al Nassr đánh bại Al Kholood với tỷ số 5-3. (Ảnh: Reuters)

Bước sang hiệp hai, Ronaldo hoàn toàn làm chủ trận đấu. Phút 66, tiền đạo 41 tuổi ghi bàn đưa Al Nassr vượt lên dẫn 3-2. Chỉ 6 phút sau, anh tiếp tục điền tên lên bảng tỷ số, giúp đội chủ nhà nới rộng cách biệt.

Đến phút 81, Ronaldo hoàn tất cú hat-trick bằng bàn thắng thứ ba, ấn định chiến thắng 5-3 cho Al Nassr. Trong ba pha lập công, cựu tiền đạo Real Madrid có hai tình huống dứt điểm ở cự ly gần và một bàn thắng bằng đầu.

Đáng chú ý, Ronaldo còn có hai lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng không được công nhận. Nếu cả hai tình huống này đều hợp lệ, ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể kết thúc trận đấu với 5 bàn thắng.

Sau trận đấu, Ronaldo chia sẻ trên mạng xã hội: “Một chiến thắng tuyệt vời, màn trình diễn xuất sắc của toàn đội. Rất vui khi có thể đóng góp bằng một cú hat-trick!”

Ba bàn thắng vào lưới Al Kholood giúp Ronaldo nâng tổng số pha lập công chính thức trong sự nghiệp lên 985. Anh hiện chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 15 lần lập công.

Bên cạnh màn trình diễn của Ronaldo, Joao Felix cũng để lại dấu ấn khi thực hiện tới 4 pha kiến tạo. Chiến thắng giúp Al Nassr tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Saudi Pro League với 28 điểm.

Đây là cú hat-trick thứ bảy của Ronaldo trong màu áo Al Nassr kể từ khi chuyển đến Ả Rập Xê Út năm 2023. Tính trên mọi đấu trường ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, tiền đạo sinh năm 1985 đã có tổng cộng 67 cú hat-trick.

Trong đó, Ronaldo lập 44 cú hat-trick cho Real Madrid, 10 lần trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, 7 lần cho Al Nassr và cùng có 3 lần khi khoác áo Manchester United và Juventus.